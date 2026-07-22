Javier Milei publicó un mensaje sobre "los enemigos" tras la ola de ataques contra Argentina + Agregar ámbito en









El Presidente apeló a una cita en X mientras continúa el debate por la ola de mensajes contra el país que se viralizó durante la Copa del Mundo.

Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales, en plena ola de comentarios sobre Argentina. Presidencia

En medio de la controversia por la ola de mensajes contra la Argentina que se multiplicó durante el Mundial, el presidente Javier Milei publicó este miércoles una frase atribuida a Winston Churchill que fue interpretada como una referencia al clima de confrontación que rodeó al país durante las últimas semanas.

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"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life" ("¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que alguna vez defendiste algo en tu vida"), escribió el mandatario en su cuenta de X. A continuación agregó una posdata en la que aclaró que algunos adjudican la cita al escritor francés Victor Hugo y que Churchill solo la habría popularizado en una versión actualizada.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life."



Winston Churchill



PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día. — Javier Milei (@JMilei) July 22, 2026 El mensaje llegó pocos días después de que finalizara el Mundial, atravesado por una intensa disputa en redes sociales en torno a la Selección argentina y al país. Durante el torneo se registró una fuerte circulación de publicaciones con acusaciones de racismo, xenofobia y violencia, impulsadas por usuarios, influencers y cuentas de distintos países, lo que derivó en una campaña de gran alcance internacional.

Si bien el Presidente no hizo una referencia explícita a ese episodio, la publicación se inscribe en un contexto en el que desde el oficialismo vienen denunciando una ofensiva contra la imagen de la Argentina. Funcionarios y dirigentes libertarios sostuvieron en los últimos días que el país fue blanco de una campaña de desprestigio que excedió lo deportivo y que buscó instalar una narrativa negativa sobre los argentinos.

Patricia Bullrich se sumó a la respuesta del Gobierno a la campaña contra Argentina La titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, también se sumó a la reacción oficial frente a la campaña de críticas contra la Argentina que circuló durante el Mundial. En su cuenta de X, compartió una nota sobre la preferencia de estudiantes latinoamericanos por venir a estudiar al país y acompañó la publicación con un mensaje irónico: "Somos los peores! Pero los más elegidos ". La funcionaria buscó así reivindicar el atractivo de la Argentina como destino educativo en la región, en medio de la polémica que se instaló en redes sociales.

Somos los peores! Pero los más elegidos pic.twitter.com/CQLfInt4hw — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2026 La publicación de ambos coincidió con el debate que se abrió tras el Mundial sobre el origen y la coordinación de miles de mensajes dirigidos contra la Argentina. Distintos análisis sostuvieron que el fenómeno combinó cuentas orgánicas con una fuerte amplificación digital, alimentando tendencias que rápidamente escalaron a nivel global. En ese escenario, el Gobierno evitó pronunciamientos institucionales extensos sobre la polémica y optó por expresiones puntuales de algunos funcionarios y del propio Presidente.