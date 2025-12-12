Todas las finales que se disputaron en Santiago del Estero: 10 definiciones en 4 años + Seguir en









Racing y Estudiantes vuelven a la provincia norteña para otra definición. Reviví todas las finales en el estadio Madre de Ciudades.

El Madre de Ciudades recibe su décima final en cuatro años.

Racing y Estudiantes chocaran en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, este sábado a las 21, por la final del campeonato Clausura 2025. El escenario se convirtió casi en un obligatorio para las decenas de definiciones que tiene el fútbol argentino y por eso, conviene hacer un repaso de las 10 finales en cuatro años en la provincia norteña.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La primera definición en el estadio santiagueño, fue justamente con Racing en cancha, aunque siendo un protagonista negativo: fue goleado 5 a 0 por el River de Gallardo, en la única final sin público, debido a las restricciones de la pandemia, un 4 de marzo de 2021.

A fin de ese mismo año, el 8 de diciembre, Boca vencería por penales a Talleres de Córdoba con el gol definitorio de Sebastián Villa. En los 90', el encuentro finalizó 0 a 0.

Tan solo 10 días después de la consagración del Xeneize, River enfrentó a Colón por el Trofeo de Campeones (campeón del Apertura contra Clausura) y goleó 4 a 0 al equipo santafesino.

Estadio Único “Madre de Ciudades”.jpg ArchDaily El 1 de marzo de 2023, Boca enfrentaría al sorpresivo campeón de la Copa Argentina 2022, Patronato, que perdió 3 a 0 ante el Xeneize, con un triplete de Darío Benedetto. A fin del mismo año, el 16 de diciembre, la Copa de la Liga Profesional 2023 quedó en manos de Rosario Central luego de vencer a Platense por 1 a 0. Insólitamente, el Canalla tuvo que volver hasta Santiago del Estero el 8 días después, para perder 2-0 con River en el Trofeo de Campeones 2023.

El 5 de mayo de 2024, Estudiantes celebró la Copa de la Liga Profesional tras superar por penales a Vélez, en una final marcada por la actuación del arquero Matías Mansilla. Más tarde, el Pincha repitió en el Madre de Ciudades al quedarse con el Trofeo de Campeones 2024 con un contundente 3-0 ante Vélez, en otro cierre de año dominante. La final más reciente se disputó el 1 de junio de 2025, cuando Platense logró su primer título oficial al vencer 1-0 a Huracán en el Torneo Apertura desatando un histórico festejo para el Calamar. A qué hora juegan Racing vs Estudiantes de La Plata racing estudiantes Hora: 21. Por dónde ver Racing vs Estudiantes de La Plata TV: ESPN Premium y TNT Sports Formaciones Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas. Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez. Árbitro: Nicolás Ramírez VAR: Héctor Paletta