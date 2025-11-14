El dólar oficial cotizó a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.380,78 para la compra y a $1.432,06 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 14 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Mercados: el dólar volvió a caer, mientras bonos y ADRs operan en alza, en el marco del acuerdo con EEUU
El dólar cerró al alza tras una semana de altos y bajos
Las reservas brutas internacionales cortaron una racha de cuatro subas consecutivas, al retroceder u$s44 millones y ubicarse en los u$s40.636 millones. Aun así, en la semana crecieron u$s376 millones.
Descontando los pasivos del BCRA, las reservas netas se situaron en u$s1.428 millones, de acuerdo con la estimación del economista Federico Machado.
A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, viernes 14 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.403.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar blue se ubicó en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.452,64 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,48, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 14 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s96.070, según Binance.
