SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
14 de noviembre 2025 - 17:27

Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 14 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

BCRA dolar reservas
ambito.com

El dólar oficial cotizó a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.380,78 para la compra y a $1.432,06 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cortaron una racha de cuatro subas consecutivas, al retroceder u$s44 millones y ubicarse en los u$s40.636 millones. Aun así, en la semana crecieron u$s376 millones.

Informate más

Descontando los pasivos del BCRA, las reservas netas se situaron en u$s1.428 millones, de acuerdo con la estimación del economista Federico Machado.

A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, viernes 14 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.403.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, viernes 14 de noviembre

El dólar blue se ubicó en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 14 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.485,38 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,9%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 14 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.452,64 y la brecha con el dólar oficial queda en el 3,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 14 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 14 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 14 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s96.070, según Binance.

Las reservas subieron u$s376 millones en la semana.

Las reservas subieron u$s376 millones en la semana.

ambito.com

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias