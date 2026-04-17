Tensión en La Libertad Avanza: Lilia Lemoine y "Gordo Dan" protagonizaron un fuerte cruce en redes por las internas

La diputada y el referente digital discutieron en la red social X. Allí se reprocharon algunos apoyos, como a Marcela Pagano, Victoria Villarruel y Sebastián Pareja.

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a escalar este viernes con un fuerte enfrentamiento público entre la diputada Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel Parisini , uno de los referentes del armado digital del oficialismo.

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El cruce, que se desarrolló en la red social X , dejó al descubierto las tensiones entre distintos sectores del espacio, especialmente en torno al respaldo interno a figuras como la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Marcela Pagano .

La discusión se desató luego de que Lemoine cuestionara públicamente el posicionamiento de Parisini dentro del espacio. “ Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan . En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, escribió la legisladora, marcando una ruptura con un sector del ecosistema libertario que considera menos alineado con la conducción central.

El planteo reflejó el malestar de un grupo del oficialismo frente a lo que interpretan como gestos de autonomía o falta de respaldo pleno a la estrategia del Gobierno.

No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es…

La réplica del influencer no tardó en llegar y elevó el tono del enfrentamiento. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar ”, respondió, y agregó que dejó de hacerlo en determinados momentos por diferencias internas.

Además, cuestionó la autoridad de Lemoine fuera del ámbito institucional: “Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. Esto no es el Congreso”.

El intercambio continuó con descalificaciones personales y referencias cruzadas al ecosistema de medios y streaming vinculado a distintos sectores políticos.

La “guerra digital” de La Libertad Avanza

El episodio se dio en paralelo a otro foco de conflicto: la decisión judicial de citar a indagatoria a tuiteros libertarios en una causa vinculada a denuncias impulsadas por Sebastián Pareja, cercano a Karina Milei.

Este hecho profundizó las divisiones entre quienes respaldan la estrategia del entorno presidencial y quienes defienden el rol de las denominadas “milicias digitales” que impulsaron la campaña en redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/2045148638205075535?s=20&partner=&hide_thread=false Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que fijap. Te mando un abrazo. — DAN (@GordoDan_) April 17, 2026

Desde ese sector, Parisini cuestionó la judicialización de los militantes y se posicionó en defensa de quienes “dieron la batalla cultural”, lo que generó nuevas fricciones con dirigentes alineados a la conducción partidaria.

El cruce activó rápidamente a distintos actores del oficialismo. Dirigentes cercanos al asesor Santiago Caputo respaldaron a Parisini, mientras que sectores vinculados a Karina Milei y al armado territorial salieron a apoyar a Lemoine.

Incluso el jefe de bloque bonaerense, Agustín Romo, intervino en la discusión con un mensaje conciliador hacia la militancia: “Por favor, ninguno deje de seguir a Milei. Tenemos la chance histórica de cambiar este país”.

Las tensiones en el oficialismo

El enfrentamiento dejó en evidencia una disputa más profunda dentro de La Libertad Avanza, donde conviven distintas líneas de poder: el armado político territorial, el núcleo duro del Gobierno y el aparato digital que tuvo un rol central en la construcción del espacio.

Lejos de ser un episodio aislado, el cruce entre Lemoine y “Gordo Dan” reflejó una interna cada vez más visible, con diferencias sobre liderazgo, estrategia y el rol de la militancia en el sostenimiento del proyecto oficialista.