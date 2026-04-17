La industria de FCI se expande y cambia de perfil: mayores rendimientos y más apetito por fondos en dólares

La industria de FCI ya supera los $93,6 billones bajo administración, con un avance del 21,8% en lo que va del año. Lo más relevante es la composición.

La industria de FCI ya supera los $93,6 billones bajo administración, con un avance del 21,8% en el año.

La industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) en Argentina atraviesa un ciclo de expansión que ya no puede explicarse solo por el rebote post crisis, sino que empieza a consolidarse como una tendencia estructural.

En el último año, el crecimiento del patrimonio administrado (AUM) combinó dos motores, los flujos positivos y, cada vez más, la mejora en los rendimientos.

Sin embargo, al analizar en detalle la dinámica reciente, surge con claridad que el protagonismo lo están tomando los fondos en dólares .

Según datos recientes, la industria ya supera los $93,6 billones bajo administración , con un avance del 21,8% en lo que va del año. Lo más relevante es la composición de ese crecimiento.

"Es clave entender que el crecimiento del patrimonio se explica por dos componentes esenciales: flujos (básicamente, las suscripciones netas de rescates) y el rendimiento de los activos que componen las carteras de los FCI. Dicho esto, es importante resaltar que este incremento se explica por la rentabilidad de los activos, es decir, este factor representa hoy el 66% del movimiento del AUM, mientras que el 34% restante corresponde a flujos", indicó Valentina Heredia , líder de Fondos en Portfolio Personal Inversiones.

En ese marco, las estrategias hard dólar y de retorno total en moneda dura muestran rendimientos promedio del 4% al 5%, en un contexto donde la estabilidad cambiaria y la compresión del riesgo país mejoraron las condiciones para este tipo de activos.

A esto se suma que los flujos hacia instrumentos en dólares ya representan una porción significativa de las suscripciones. De hecho, solo las opciones de liquidez inmediata en moneda dura captaron el equivalente a u$s1.700 millones, mientras que las estrategias hard dólar sumaron otros u$s1.100 millones.

Dólares La industria de FCI ya supera los $93,6 billones bajo administración, con un avance del 21,8% en lo que va del año. Lo más relevante es la composición. Imagen: Freepik

Este fenómeno no es aislado. Desde distintas gestoras coinciden en que el último año estuvo marcado por una recomposición de portafolios hacia instrumentos gestionados profesionalmente, impulsada por la normalización macroeconómica y la caída de las tasas reales.

En ese proceso, los fondos en dólares de renta fija, especialmente aquellos enfocados en crédito corporativo local y deuda de corto plazo, se posicionaron como una alternativa atractiva para capturar rendimiento sin asumir niveles excesivos de volatilidad.

Cambio de perfil

Al mismo tiempo, comienza a observarse un cambio en el comportamiento de los inversores. Si bien durante gran parte del último tiempo predominaron las estrategias defensivas, como los money market o fondos T+0, la mejora en la visibilidad macro está incentivando una extensión gradual de duration.

En el universo en dólares, esto se traduce en mayor demanda por fondos con horizontes más largos y estrategias más flexibles, que buscan capturar compresión de spreads y oportunidades en crédito.

Otro punto clave es que este crecimiento no solo es cuantitativo, sino también cualitativo. Los FCI dejaron de ser una herramienta meramente transaccional para transformarse en un componente estructural dentro de la asignación de portafolios, tanto para inversores individuales como corporativos.

En paralelo, la industria muestra una mayor diversificación en términos de gestión. "Las sociedades gerentes independientes administran actualmente el 41,2% del total de la industria. Esto desarma la percepción de un mercado concentrado exclusivamente en grandes bancos y refleja un ecosistema donde la gestión independiente tiene espacio, legitimidad y trayectoria probada", comentó Francisco López, director comercial de Mills Capital Asset Management.

De cara a los próximos meses, el foco estará puesto en la consolidación de los flujos en dólares y en el impacto de nuevos catalizadores, como el régimen de Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que podría incorporar un flujo institucional significativo y de largo plazo.