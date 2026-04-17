Coachella 2026: días, horarios y cómo ver el segundo fin de semana del festival + Seguir en









Sabrina Carpenter, Karol G, Justin Bieber, The Strokes, Interpol, The xx, Iggy Pop, Jack White y Nine Inch Noize serán parte del lineup.

Llega una nueva edición del festival en Indio, California.

Tras lo vivido el primer fin de semana, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G volverán a encabezar el segundo fin de semana de Coachella 2026 del 17 al 19 de abril en Indio, California.

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Todos los cabezas de cartel ya han estado en el escenario de Coachella en el pasado. Carpenter actuó en el festival del año pasado, mientras que Karol G invitó a Becky G y J Balvin durante su aparición en 2022, y Bieber apareció como invitado en cuatro Coachellas diferentes.

Anyma, quien participó como artista invitado especial a principios de este año durante la presentación de Yeats y actuó en 2024, tendrá una actuación similar a la de Travis Scott el año pasado, anunciada como una experiencia "Diseña el Desierto". Anyma, el proyecto multimedia de Matteo Milleri, se convirtió recientemente en el primer artista electrónico en realizar una residencia en Sphere, Las Vegas, a la que siguió el lanzamiento de su álbum "The End of Genesys".

Lineup de Coachella 2026 Entre los artistas adicionales se incluyen Disclosure, Katseye, Ethel Cain, the XX, The Strokes, Jack White, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Sombr, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, PinkPantheress, Moby, Central Cee, Lykke Li, Royel Otis, Boys Noize, Davido, Duke Dumont, Armand Van Buuren, Suicidal Tendencies, Giveon, Labrinth, Dijon, Groove Armada, Little Simz, the Rapture, Oklou, Royksopp y muchos más.

Uno de los nombres principales que ha dado que hablar es la mención de Radiohead en la parte inferior del cartel, aunque no se trata de una actuación en vivo de la banda, sino más bien del “debut en búnker de Radiohead Kid A Mnesia”, lo que sugiere que la exhibición de arte 'Kid A Mnesia' de Radiohead se llevará al desierto de California.

Embed - Coachella on Instagram: "here, damn" View this post on Instagram Días y horarios de los principales shows de Coachella 2026 Viernes 17 de abril Coachella Stage Record Safari: 4:15 PM (20:15 Arg)

Teddy Swims: 5:30 PM (21:30 Arg)

The xx: 7:00 PM (23:00 Arg)

Sabrina Carpenter: 9:05 PM (01:05 AM Sáb Arg)

Anyma presents ÆDEN: 12:00 AM (04:00 AM Sáb Arg) Outdoor Theatre Lykke Li: 5:20 PM (21:20 Arg)

Dijon: 6:40 PM (22:40 Arg)

Turnstile: 8:05 PM (00:05 AM Sáb Arg)

Disclosure: 10:35 PM (02:35 AM Sáb Arg) Sahara Tent KATSEYE: 8:00 PM (00:00 AM Sáb Arg)

Swae Lee: 10:50 PM (02:50 AM Sáb Arg)

Sexyy Red: 12:05 AM (04:05 AM Sáb Arg) Mojave Tent Devo: 6:45 PM (22:45 Arg)

Moby: 8:10 PM (00:10 AM Sáb Arg)

Ethel Cain: 10:35 PM (02:35 AM Sáb Arg) Sábado 18 de abril Coachella Stage Addison Rae: 5:30 PM (21:30 Arg)

GIVON: 7:00 PM (23:00 Arg)

The Strokes: 9:00 PM (01:00 AM Dom Arg)

Justin Bieber: 11:25 PM (03:25 AM Dom Arg) Mojave / Sonora (Destacados) Ecca Vandal: 4:20 PM (20:20 Arg)

Royel Otis: 5:50 PM (21:50 Arg)

Nine Inch Noize: 8:00 PM (00:00 AM Dom Arg) Domingo 19 de abril Coachella Stage Wet Leg: 4:45 PM (20:45 Arg)

Major Lazer: 6:10 PM (22:10 Arg)

Young Thug: 7:50 PM (23:50 Arg)

Karol G: 9:55 PM (01:55 AM Lun Arg) Sahara / Otros (Destacados) Little Simz: 4:10 PM (20:10 Arg)

Fatboy Slim: 8:00 PM (00:00 AM Lun Arg)

Kaskade: 10:45 PM (02:45 AM Lun Arg) ¿Cómo y dónde ver la transmisión de Coachella? La transmisión oficial por el canal de YouTube de Coachella suele empezar a las 4.00 PM local (20.00 hora de Argentina).