El mercado proyecta subas del dólar y la inflación cercanas al 20% en 2026, pero no descarta riesgo de aceleración

El sector privado mejoró sus expectativas para el dólar y la inflación de 2026 , a partir de la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas y el impacto positivo que eso generó en los mercados financieros. Sin embargo, existe dispersión entre las distintas estimaciones y no se descarta el riesgo de una aceleración.

Según un relevamiento de la consultora LatinFocus , la proyección de consenso para el tipo de cambio oficial mayorista al finalizar 2026 es de $1.746 . Esto implicaría un avance anual del 20,3% tomando como referencia el valor actual de $1.451.

Sin embargo, no son uniformes las expectativas de los gurúes. Por ejemplo, Oxford Economics, MAPRE Economics, Invecq Consulting y Fitch Ratings pronostican un dólar entre $2.020 y $2.215 para diciembre del año próximo, equivalente a un incremento de entre 40% y 50%, aproximadamente.

Por encima del promedio también se ubican Empiria consultores, Ecolatina y EIU, quienes esperan un "billete verde" de entre $1.792 y $1.825 . Cerca del promedio, pero algo por debajo, aparecen Abeceb ( $1.705 ) y Santander ($1.700 ).

Allianz, EcoGo, Banco Galicia y Credicorp Capital estiman una cotización de entre $1.590 y $1.650 . Asimismo, los más optimistas son Prezco Economics y Barclays Capital, que calculan un precio de $1.414 y $1.335 , respectivamente.

dolar blue Depositphotos

El informe destacó que “el peso se fortaleció tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones" y ve posible que se mantenga la tendencia, dependiendo de "la capacidad del Gobierno para avanzar con las reformas estructurales; un fracaso en ese sentido podría provocar renovadas presiones sobre el tipo de cambio”.

Cabe resaltar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA) arrojó para diciembre de 2026 un tipo de cambio nominal esperado de $1.720.

El mercado advierte que las nuevas bandas pueden presionar a la inflación

Por otra parte, LatinFocus estimó una inflación anual de 23,9% para 2026, lo que implica una reducción de 0,4 puntos porcentuales (p.p) respecto al relevamiento anterior. Si bien reina el optimismo en esta materia, la entidad advirtió que tras los recientes anuncios de modificaciones en el esquema cambiario, se observó una mayor demanda de bonos CER, lo cual reflejan cierta expectativa de un freno en el proceso de desinflación.

Vale recordar que desde enero las bandas dejarán de ajustarse al 1% mensual y pasarán a estar indexadas al último dato de inflación. Desde el Gobierno sostienen que, en el mejor de los casos (que la inflación siga desacelerándose), el régimen permite ponerle un techo a los aumentos de precios mientras que, en el escenario más pesimista (que se recaliente la inflación), evita que el techo se atrase en términos reales. Además, los funcionarios aseguran que los cambios en las bandas no implica que vaya a haber cambios similares en la cotización del dólar.