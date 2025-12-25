Exportaciones: suba interanual 9,5%, liderada por un crecimiento de la región pampeana + Seguir en









Las ventas al exterior representaron unos u$s79.592 millones en los primeros once meses del 2025. Provincia de Buenos Aires encabeza la lista de distritos exportadores.

Productos Primarios, Combustibles y Energía y Manufacturas de Origen Industrial fueron las categorías que mayor incidencia tuvieron en las exportaciones.

El clima de expectativas por el superávit comercial y las proyecciones en la balanza energética no sólo pronostican un saldo positivo para la Argentina de cara al 2026, sino que ya repercuten en un alza en en las exportaciones este mismo año: desde enero a noviembre las ventas al exterior alcanzaron u$s79.592 millones, un 9,5% más comparando el mismo periodo de 2024.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante 2025, las exportaciones totalizaron 132,2 millones de toneladas lo que representa un crecimiento del 13,8% interanual. En contraste, los precios promedio de exportación se redujeron un 3,7%.

El informe, realizado por consultora Politikon Chaco en base a datos del INDEC, confirmó que la región pampeana exportó productos y servicios por un total de u$s55.750 millones, incrementando un 7% interanual y totalizando el 70,04% del total. La segunda zona con mayor incidencia es la Patagonia (u$s11.381 millones, suba interanual del 20,2%), seguida por el NOA (u$s5.530 millones, 15,7% de aumento interanual), el Cuyo (u$s3.899 millones, crecimiento del 4,6% interanual) y el NEA (u$s1.317 millones, por un 24% más interanual).

Exportaciones Argentina 2025 Regiones Exportaciones: provincias con mayor impacto Según el estudio, la provincia de Buenos Aires fue la de mayor cantidad de exportaciones, con u$s28.766 millones, es decir un 36,1% del total, con fuerte incidencia de las manufacturas industriales. En segundo lugar se posicionó Santa Fe, con ventas al exterior por u$s14.150 millones, (17,8% del total del país), con más de tres cuartos de exportaciones de manufacturas agropecuarias.

El top 3 lo completa la provincia de Córdoba, que exportó por u$s9.729 millones en los primeros once meses del año, llegando a un 12,2% del total de la Argentina, con impulso de manufacturas agropecuarias y productos primarios. Los tres distritos del podio conforman la región pampeana, lo que explica su preponderancia a nivel federal.

Entre las más rezagadas en la cantidad de exportaciones se encuentran Corrientes (u$s295 millones, 0,4% del total), La Rioja (u$s152 millones, 0,2%) y Formosa (u$s44 millones, 0,1%).

Temas Exportaciones

superávit