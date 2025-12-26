Volodimir Zelenski se reunirá con Donald Trump el próximo domingo en busca de avanzar en el acuerdo de paz

El ucraniano dio la información en una rueda de prensa. También indicó que el plan de paz presentado a Rusia junto “está listo aproximadamente en un 90%”.

El presidente Ucrania, Volodomir Zelensky, confirmó que en los próximos días mantendrá una reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente ucraniano Volodomir Zelenski indicó este viernes que se reunirá finalmente con su homólogo estadounidense Donald Trump el domingo. Será en Florida para dialogar sobre las garantías de seguridad para Ucrania, de cara a poner fin a las hostilidades en Rusia.

El ucraniano dio la información en una rueda de prensa, en la que también indicó que el plan de paz presentado a Rusia junto a EEUU “está listo aproximadamente en un 90%”. Además se hablará sobre un “acuerdo económico”, aunque adelantó que no está confirmado “si se concretará algo al final” y que también se plantearán "cuestiones territoriales".

“Debemos, sin duda, encontrar algún formato en el futuro cercano en el que no sólo estén presentes Ucrania y EEUU, sino que Europa también esté representada”, manifestó Zelenski sobre los deseos de Kiev de que los estados del continente estén involucrados.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov informó a los periodistas este viernes que el gobierno ruso ya había estado en contacto con representantes de Washington desde que el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev se reunió recientemente con enviados estadounidenses en Florida. Allí señaló que "se acordó continuar el diálogo".

Zelenski indicó el martes que estaría dispuesto a retirar soldados del corazón industrial del este de Ucrania como parte de un plan para poner fin a la guerra, si Rusia también se retira y el área se convierte en una zona desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales.

Aunque la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia Maria Zakharova indicó el jueves que había “un progreso lento pero constante” en las conversaciones de paz, Moscú no dio indicios de que aceptará algún tipo de retirada de las tierras que capturó.

Horas antes, el mandatario indicó en X que habían acordado "una reunión al más alto nivel con el presidente Trump próximamente. Se pueden tomar muchas decisiones antes del Año Nuevo".

La reunión entre Zelenski y Trump en vísperas de Año nuevo

Este anuncio se dio en el marco de la última ronda de negociaciones entre delegaciones de Washington y Kiev, que derivó en la actualización de un plan de 20 puntos destinado a alcanzar un cese del conflicto.

De acuerdo con lo explicado por el ucraniano, la nueva propuesta plantea congelar el frente de batalla y elimina la exigencia de que Ucrania renuncie de forma explícita a su aspiración de ingresar a la OTAN. Además, prevé acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre garantías de seguridad y reconstrucción.

Por otro lado, el plan fija el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas en tiempos de paz y establece distintos escenarios de respuesta ante posibles violaciones. Por ejemplo, en caso de una nueva ofensiva rusa, se activarían garantías internacionales similares al Artículo 5, mientras que una acción militar sin provocación dejaría sin efecto esos compromisos.

Por su parte, el gobierno de Rusia aún está definiendo su postura y reiteró sus exigencias territoriales, entre ellas el retiro total de Ucrania del Donbás.

Sin embargo, aunque el plan pretendía que Ucrania recibiera garantías de seguridad para evitar una mayor agresión rusa, no hubo ningún compromiso entre Ucrania y EEUU en las cuestiones de territorio que Moscú exige.