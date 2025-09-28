Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 28 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA superaron los u$s40.000 millones.

El dólar oficial operó a $1.315,97 para la compra y a $1.364,73 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó a $1.300 para la compra y $1.350 para la venta.

Las reservas brutas internacionales crecieron u$s1.889 millones, hasta los u$s41.238 millones, máximo valor en un mes. En el mercado estiman que el factor principal de ese incremento fueron las compras en bloque del Tesoro, por un monto estimado de aproximadamente u$s1.350 millones.

Mientras tanto, la tasa nominal anual TAMAR extendió su dinámica bajista, para ubicarse en el 41,63% (50,51% en términos efectivos).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, domingo 28 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.326.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, domingo 28 de septiembre El dólar blue se vendió a $1.440 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 8,6%.

Valor del MEP hoy, domingo 28 de septiembre El dólar MEP opera a $1.433,53 y la brecha con el dólar oficial es de 8%. Valor del dólar CCL hoy, domingo 28 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa a $1.472,51 y la brecha con el dólar oficial es de 10,9%. Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 28 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.755. Cotización del dólar cripto hoy, domingo 28 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.396,67, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, domingo 28 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.743, según Binance.