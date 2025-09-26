Triple femicidio narco: qué se sabe hasta ahora y cómo sigue la investigación

Luego de días dolorosos, por el hallazgos de los tres cuerpos encontrados en el pozo de una casa, el crimen podría vincularse a un grupo narcotraficante.

Las chicas fueron veladas en San Justo entre pedidos de justicia de sus familiares y allegados.

Tras una semana conmocionada por el asesinato de tres chicas halladas en el patio de una casa en Florencio Varela , se inició una investigación que vincula el crimen con un grupo narcotraficante. En las últimas horas, los familiares despidieron a las jóvenes de 20 y 15 años mientras el presunto autor intelectual del hecho es intensamente buscado. A la par, se realizó una indagatoria a cuatro acusados, entre ellos los que se encontraban en la escena del crimen.

Los cuerpos corresponden a Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), con signos de tortura y desmembramiento. En un principio, se rastreó una última conexión de uno de sus celulares y la principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas narco .

Un video registrado por cámaras de seguridad las mostró subiéndose a una camioneta blanca , que luego apareció incendiada en el barrio del hallazgo. Se cree que cayeron en una "trampa organizada" y previamente planeada.

Sus familias despidieron a las jóvenes en dos velatorios separados: por un lado el de Brenda del Castillo y Morena Verdi, que eran primas, y en paralelo el de Lara Gutiérrez. Ambos se hicieron en San Justo , partido de La Matanza , de donde eran oriundas.

Entre abrazos y dolor, muchos familiares portaron remeras con las caras de las chicas . Antonio , el abuelo de Brenda y Morena , pidió a los medios que la causa se traslade a la Justicia Federal. “Hay cosas que no me cierran”, dijo y pidió que "caigan" los responsables.

imputados la matanza Los acusados son tres argentinos y un peruano. Dos fueron encontrados limpiando la escena del crimen. Gentileza: 0264 Noticias

El nuevo fiscal de la causa es especialista en homicidios y género

El caso pasó a manos del fiscal Adrián Arribas, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien seguirá adelante con el caso luego de que Gastón Duplaá abandonara el caso.

El cambio se dio por una cuestión de competencia y se produjo luego de que los cuatro detenidos por los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) se negaran a declarar.

Quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Este jueves se inició la indagatoria a cuatro imputados por homicidio agravado: tres argentinos y uno peruano. La primera detención se produjo en la casa donde la Policía encontró los cuerpos, donde dos fueron sorprendidos mientras intentaban limpiar la escena del crimen.

Horas más tarde, la otra pareja -de una argentina y un peruano, dueños de la casa-, fue arrestada en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar. Uno por uno, se trata de:

Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, peruano.

Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años, argentina.

Daniela Lara Ibarra, de 19 años, argentina.

Maximiliano Andrés Parra, de 18 años, argentina.

Quién es "Pequeño Jota", el presunto autor intelectual del triple femicidio

Tras el avance de la causa, la investigación apunta a un nuevo sospechoso: el Pequeño Jota, actualmente prófugo y señalado como el presunto autor intelectual del triple femicidio. El hombre tiene 23 años y es de nacionalidad peruana.

Además, se conoció que el propio viernes, día que desaparecieron las chicas, dio orden de ocupar la casa donde fueron halladas. Otras dos búsquedas paralelas se llevan a cabo: un lugarteniente que trabaja en uno de los búnkeres de la banda, en Barracas, y sicarios encargados de llevar a cabo la "tarea" de asesinarlas.

La Matanza chicas desaparecidas La camioneta blanca a la que se subieron las tres luego fue prendida fuego. TN

Macabro: el triple femicidio de las chicas de La Matanza fue transmitido por redes sociales

El crimen de las chicas fue transmitido a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas. El video fue presenciado por 45 personas en tiempo real, presentado como un acto de advertencia.

En diálogo con Todo Noticias, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso afirmó que el hecho se transmitió en Instagram: “Sí, para un grupo cerrado (...) y tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: 'Esto le pasa al que me roba droga'".

Desaparición de las chicas en La Matanza: la familia confirmó que los cuerpos hallados son de las jóvenes

La familia de las víctimas fue la que confirmó que los tres cuerpos descuartizados y enterrados dentro de una bolsa en el patio de una vivienda en Florencio Varela, correspondía a Morena, Brenda y Lara.

La investigación se concentró en una casa de Florencio Varela, a la que llegaron tras rastrear la última conexión de uno de los celulares de las víctimas. Allí, la Policía encontró los tres cuerpos descuartizados, enterrados en bolsas en el patio, algunos con signos de intento de desmembramiento y uno con una bolsa en la cabeza.