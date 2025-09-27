El "Gurú del Blue" lanzó una advertencia tras el nuevo cepo al dólar: "El mercado está a la defensiva"

El especialista en finanzas analizó las consecuencias de la medida. También explicó el comportamiento de los mercados.

El BCRA restringió a los ahorristas operar en más de un mercado cambiario a la vez.

El analista financiero Salvador Di Stefano , conocido como el Gurú del Blue , analizó las consecuencias del nuevo cepo cambiario dispuesto por el Banco Central (BCRA) y lanzó una advertencia sobre el impacto que podría tener en los próximos meses.

La autoridad monetaria restableció la llamada restricción cruzada , que prohíbe a los ahorristas operar en más de un mercado cambiario a la vez. De esta forma, quienes adquieran dólares en el mercado oficial no podrán acceder por 90 días al dólar financiero, como el MEP o el Contado con Liquidación (CCL) , y viceversa.

En declaraciones radiales, Di Stefano explicó que la medida apunta a frenar el “ rulo cambiario ”, una maniobra que consistía en comprar dólares en un mercado más barato y revenderlos en otro más caro.

“Vos podías ir al banco, agarrar los dólares, comprar a $1.330 y vender a $1.400 . Ese rulo tiene $70 de diferencia, pero después cuando vos le sacás comisiones, te puede quedar 40 pesos de diferencia. Entonces, todos los días hacés eso con u$S10.000 y te llevás $400.000 al bolso”, detalló el analista.

Incertidumbre en el mercado

El especialista sostuvo que la normativa busca “que no se filtre dinero por ese lado y tratar de que la brecha entre el dólar y el MEP esté más limitada”. Sin embargo, advirtió que las dudas persisten:

“¿Por qué sucede eso? Porque todavía el mercado desconfía y está muy a la defensiva. Hay mucha gente diciendo que después de las elecciones se levantan las bandas y que van a suceder muchas cosas. Todo el mundo genera toda una incertidumbre sin una información cierta”, planteó.

En esa línea, recordó que tanto Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo ratificaron que no levantarán el esquema de bandas después de las elecciones. “Ahora, parecería que en la Argentina lo que dice el presidente y el ministro (Caputo), que hasta hoy cumplieron con todo lo que dijeron, sería una palabra devaluada. Pero bueno, el mercado está así y ahora vamos a estar esperando el desarrollo de los acontecimientos”, reflexionó.

Críticas al fin de las retenciones cero

En otro tramo de su análisis, Di Stefano cuestionó la finalización anticipada de las retenciones cero a los granos y reclamó al Gobierno que contemple una salida para los productores que no lograron ingresar al beneficio.

“Los que pueden estar dentro del cupo están contentos y los que no llegan a entrar en el cupo se van a enojar. Lo que pasa es que el universo del campo de pequeños y medianos productores es enorme. Cuando el hombre de campo se disponía a ver qué podía hacer (...) le dijeron que se cerró el cupo”, señaló.

Y agregó: “Si nosotros estamos sembrando para aportar más divisas al país, ¿hay un beneficio y nos lo cierran a los dos días?”.

Para el Gurú del Blue, “es necesario que se contemple alguna posibilidad del Gobierno de que se le permita acceder al beneficio” a quienes quedaron afuera del esquema transitorio de retenciones 0%.

Finalmente, remarcó: “Un funcionario puede decir ‘las reglas fueron claras’. Ahora, imaginate una persona que está en Charata, en Sachayoj o en Huincar Renancó, que no tiene los tiempos de un operador financiero. Esa persona hoy se siente dolida y defraudada. A mí me parecería que tendría que abrirse alguna ventana para poder solucionar esto, porque la verdad que es una situación desgraciada”.