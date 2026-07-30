Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 30 de julio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.518,59 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.496.

El dólar blue cotiza a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.585,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0% .

El dólar MEP cotiza a $1.524,06 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.592,51, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s64.108, según Binance.