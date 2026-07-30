Diálogos de Wall Street: la Fed mantuvo las tasas, pero el mercado leyó otra cosa, ¿qué inquietó a los inversores?

La Fed mantuvo las tasas, pero Kevin Warsh debió enfrentar tres votos en disidencia. A contramano, las tasas largas subieron en el mercado de bonos. Y Wall Street, lejos de celebrar, gatilló una caída generalizada. ¿Cómo sigue la película, Gekko?

Periodista: No hubo sorpresas, ¿o sí? La Fed no tocó las tasas; pero, Kevin Warsh no pudo mantener el consenso unánime de su primera reunión. Surgieron tres votos en discordia a favor de subirlas. La curva de bonos no esperó a que terminara la conferencia de prensa y volvió a izar las suyas. El presidente Trump dijo de Warsh que era “fantástico” y anticipó que no quería elevar las tasas. Y, en ese sentido, acertó. Pero los principales índices de Wall Street cotizan hoy con una caída de entre 1,5% y 2%. Está claro que la decisión no los impresionó de la misma manera. ¿Qué conclusión podemos extraer?

Gordon Gekko: Warsh habla poco, pero aún así habla más de lo que está dispuesto a actuar. Como el crítico feroz que es de la altísima inflación que la Fed toleró por encima de la meta de 2% ininterrumpidamente desde 2021, la contradicción es notable. La Fed está haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, y las condiciones monetarias actuales, a juzgar por la suba constante de la curva de rendimientos, ameritarían ya una política más dura.

P.: Warsh está estirando el enfoque de “esperar y ver” un poco más de lo aconsejable.

G.G.: Esa es la opinión de las tres disidencias: los presidentes de distrito Logan (Dallas Fed), Hammack (Cleveland Fed) y Kashkari (Minneapolis Fed). Por supuesto, la votación prosperó lo mismo. Y se resolvió 9 a 3. Con el liderazgo de Warsh, claro está.

P.: Los disidentes de hoy, seis semanas atrás, en la reunión de junio, estuvieron de acuerdo con preservar el status quo sin cambios.

G.G.: Correcto. Pero ahora abogan por pasar a la acción.

P.: ¿Podemos hablar de una Fed dividida? ¿Con una mayoría sólida a favor de Warsh? ¿O no es tan así tampoco?

G.G.: La tradición de la Fed es la búsqueda del consenso a la hora de tomar una decisión. La discusión puede ser muy agitada durante la reunión, pero, aún así, el veredicto oficial suele ser aprobado por unanimidad. En ese marco de usos y costumbres, una disidencia es inusual; tres es la señal potente de una discrepancia profunda, que no pudo ser negociada. En la reunión de abril, la última que presidió Jerome Powell, hubo cuatro. Pero la decisión de mantener las tasas estuvo apoyada por once opiniones. El caballo de Troya que tenía entonces el presidente Trump en el comité que toma las decisiones, el gobernador Stephen Miran, quería bajar las tasas. Las otras tres disidencias son las mismas que vemos ahora: Logan, Hammack y Kashkari.

P.: Muy interesante. Quiere decir que estas desavenencias vienen de antes.

G.G.: Trump bombardeó la independencia de la Fed en sus dos gobiernos. Y en este, la presión llegó hasta a promover una querella penal del Departamento de Justicia a Powell. Uno de los efectos colaterales de este accionar, es que los presidentes de distrito comenzaron a dar a conocer sus opiniones críticas con más vehemencia en público. En abril, este triángulo de voces quería eliminar el sesgo bajista de la comunicación. Eso se produjo en junio. De ahí, el voto unánime. Hasta junio, estuvieron conformes con mantener las tasas. Pero más agua corrió debajo del puente, y ahora recomiendan una suba.

P.: La Fed está dividida, pero la mayoría apoyó la moción de Warsh de tener paciencia y esperar. Warsh está firme al timón, ¿o, cree que se le hará difícil controlarlo?

G.G.: La Junta de Gobernadores votó en forma unánime. Uno imagina que John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York, que tiene un asiento permanente en el comité, hizo lo mismo. De los otros cuatro presidentes de distrito, tres estuvieron en desacuerdo. Si usted lo escuchó al gobernador Chris Waller entenderá que está más cerca de la posición de los disidentes que de lo que terminó votando. Y no debería ser el único. Yo diría que si las condiciones financieras no se modifican en forma benigna, Warsh deberá extremar la seducción hacia sus pares (la Junta de Gobernadores, con sus 7 miembros, constituye la mayoría suficiente) o, caso contrario, aceptar un aumento de tasas para evitar que la Fed caiga en una situación de división sin precedentes.

P.: ¿Lo ve difícil?

G.G.: Warsh promete un banco central que se ocupará de recuperar la estabilidad de precios. Canceló la forward guidance, la comunicación acerca de los próximos pasos de la política monetaria, para no distorsionar el análisis de riesgo y retorno de los mercados y obtener así una información de precios y cotizaciones genuina, no contaminada. Y los mercados, desde marzo, están elevando sus tasas de interés, cortas y largas, nominales y reales. ¿Qué parte no se entiende? No es difícil darse cuenta de que una suba de tasa de fed funds – después de las tres rebajas de 2025 – es una decisión razonable.

P.: ¿Y por qué Warsh la retacea?

G.G.: Las razones que esgrime, a esta altura, no son muy convincentes. Y mucho menos cuando se repara en su discurso, que hace tanto hincapié en el celo anti-inflacionario. Como Warsh llegó de la mano de Trump, y su fobia a la suba de tasas es más que conocida, ese es el motivo que parece más importante.

P.: ¿Cree que esta decisión de permanecer de brazos cruzados erosionará su credibilidad…y la de la Fed?

G.G.: No lo subestimaría. Creo que antes, Warsh romperá el cordón umbilical. Y si no lo hace, la Fed tiene los mecanismos para conservar igual su independencia. Las decisiones son colegiadas, y se pueden adoptar con o sin el voto del chairman.

P.: ¿Piensa que los mercados pueden presionarlo?

G.G.: Un berrinche en el mercado de bonos, una suba punzante de las tasas largas, sería un problema serio. Lo que vemos, hasta ahora, es más bien, un fuego lento y no un incendio. El reflejo de una economía robusta y no la previsión de un desborde de la inflación.