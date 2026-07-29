Deuda: Economía logró un rollover del 144,5% y captó otros u$s309millones con el Bonar 2029

El Gobierno logró así retirar pesos del mercado, alcanzar un elevado nivel de refinanciamiento y, al mismo tiempo, extender el perfil de vencimientos más allá de 2027.

El Ministerio de Economía logró renovar deuda por el 144,5% respecto de los vencimientos de esta semana, en lo que fue el segundo llamado a licitación de julio. Pudo colocar $12,21 billones y unos u$s309 millones el Bonar 2029.

En el llamado del día, se destacó el desempeño de un nuevo bono dual, la TAMAR/DL que concentró el 38% de todo lo negociado, lo que indica que el mercado está empezando a solicitar cobertura contra el tipo de cambio.

Se trata de un bono que ofrece cobertura con tasa mayorista de plazo fijo o con la evolución del dólar oficial. El mismo fue el mas demandado en esta oportunidad, con un vencimiento a l 31 de enero del 2028. Con ello además el gobierno logró postergar vencimientos vista a mas de un año.

El segundo bono más requerido fue u na Letra Capitalizable que vence el 16 de octubre próximo por $4,61 billones. En cambio, la oferta de bonos CER/TAMAR tuvo bajo requerimiento por $870.000 millones.

Dado las preferencias del mercado, los inversores están previendo una mayor cobertura contra alguna suba del dólar en el largo plazo antes de que la inflación . El dual CER/TAMAR que vence en diciembre del 2028 tuvo menos demanda.

En cuanto a Bonar 2029 economía logró sumar otros u$s309 millones en colocaciones. Es de recordar que la emisión del titulo es por u$s2000 millones. Hasta el momento lleva negociados en colocación primaria unos u$s920 millones.

Resultado de la licitación

LECAP/BONCAP a:

16/10/26 (S16O6) - $4,61 billones 2.05% TEM, 27.57% TIREA.

CER/TAMAR:

15/12/28 (TXMD8) $0,87 billones a 5.40% TIREA CER.

TAMAR/DL:

31/1/28 (TMVE8) $4,72 billones con un margen de 6.64% DL.

Dólar Linked a:

30/9/26 (D30S6) – $0,67 billones a 7.25% TIREA.

15/1/27 (D15E7) – $1,33 billones a 5.51% TIREA.

Hard Dólar a:

31/10/29 (AO29) – USD 309 millones a 8.33% TIREA (8.02% TNA).

Daniel Chodos, jefe de Research de Dhalmore Capital señaló que “dentro de los objetivos implícitos de política, el Tesoro parece priorizar por el momento la estabilidad del FX por sobre la baja de la tasas por medio de absorber liquidez en el mercado”. “El riesgo de corto plazo es en la tasa de caución que debería verse presionada por la caída en la liquidez del sistema”. explicó.

Chodos dijo que Economía "dio premio en todos los instrumentos licitados con el fin de maximizar la adjudicación y retirar pesos del mercado”.

“La mayor demanda se concentró en el nuevo bono dual TAMAR/DL, que se llevó el 38% del monto total adjudicado. Como mencionamos en nuestro comentario, era de esperar que haya demanda en este nuevo dual por su cobertura cambiaria, sobre todo teniendo en cuenta la presión del FX en el último mes”, señaló.

Por su lado, Dante Ruggieri, socio en AT Inversiones comentó: "En la licitación de hoy vimos un rolleo del 144% de lo que vencía. En donde el 48% se adjudicó en el nuevo bono dual (Tamar/DL) y en otros activos DL. Los DL desde mi punto de vista salieron algo caros, mientas que el flamante bono Dual, salió con algo de premio. Del mismo modo en lo que respecta a la tasa corta en pesos se convalidó una tasa levemente por arriba de las cotizaciones en el secundario. Pienso que el alto rollover tiene que ver más con el tema cambiario, ya que, el Tesoro no estaba con necesidad de pesos".