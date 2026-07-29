Monotributo: una tributarista escuchada por Luis Caputo propone restablecer a los "responsables no inscriptos"

Algunos profesionales sostienen que esta categoría intermedia, entre el monotributo y un autónomo del régimen general, podría ayudar a controlar la facturación apócrifa y aumentar los aportes del sistema jubilatorio.

Una de las tributaristas que mantiene contacto con el ministro de Economía, Luis Caputo, propone restablecer la categoría del responsable no inscripto como una figura de contribuyente que esté en el medio entre un monotributista y un autónomo del régimen general.

Vale recordar que la figura del responsable autónomo fue anulada en 2004. Se trata de un autónomo que paga el impuesto a las Ganancias y sus aportes a la jubilación, pero que no tiene que cobrarle el IVA a sus clientes. Era una figura muy utilizada incluso antes de que apareciera el régimen simplificado.

La restitución de esta categoría es idea de la tributarista Miriam Roldan , quien señaló a Ámbito que podría incluso servir para el control de la facturación apócrifa (comprobantes fiscales que respaldan operaciones inexistentes) , ya que no genera créditos de IVA. En ese sentido, cabe mencionar que a lo largo del 2026 el Gobierno tiene que presentar al Congreso una propuesta de reforma tributaria, una de las metas cualitativas comprometidas con el FMI.

"Creo que es una figura intermedia", señaló Roldán, quien plantea que de ese modo hasta se puede colaborar para resolver el problema de los bajos aportes para el sistema jubilatorio del régimen simplificado.

Respecto de esto último, un informe de la Fundación Mediterránea mostró que el aporte promedio de un trabajador en relación de dependencia regularizado al sistema previsional es de $187.000 mensual, mientras que un monotributista paga solo unos $19.000. Por ende, se requieren 34 monotributistas para pagar una jubilación media mientras que para el mismo fin se necesitan 3,5 empleados asalariados.

Recientemente el FMI propuso en un documento de trabajo para Argentina, de cara a una reforma tributaria, eliminar lo que se denomina "gasto tributario", es decir, regímenes especiales que permiten a algunas actividades pagar menos o no pagar determinados impuestos. Uno de los régimenes que quiere eliminar el organismo es el monotributo.

En su último documento, la institución que conduce Kristalina Georgieva plantea que habría que asimilar las cuotas del régimen simplificado a las del Impuesto a las Ganancias de los autónomos. Es decir, subir de manera importante las cuotas, que incluyen un componente fiscal, uno de obra social y otro de jubilación. Actualmente el de categoría A paga $49.527. De ellos, el componente fiscal que reemplaza al IVA y Ganancias es de $5.585. La obra social se cubre con $25.694 y el aporte jubilatorio suma $18.246.

Roldan considera que en una reforma tributaria habría que mantener las categorías más bajas del monotributo, entre la A y la E, que abarcan facturaciones de entre $12 y $36 millones. "Si alguien factura $8 millones por mes podría ser un responsable no inscripto", explicó. En ese caso, el contribuyente pagaría todos los meses un anticipo del Impuesto a las Ganancias y el aporte jubilatorio que, evidentemente, tendría que ser mas elevado de lo que se abona actualmente, y una vez al año abonar el saldo del impuesto. Cuando compra algo en función de su actividad, que es un gasto vinculado, paga un IVA incrementado de 21% más un 10,5%.

La especialista considera que "el monotributo tiene que quedar solo para lo que fue originalmente, es decir, para personas que trabajan de manera independiente y que tienen baja capacidad contributiva". Según datos oficiales, actualmente hay unos 2,2 millones de monotributistas aportantes al sistema jubilatorio, sobre un total de 10 millones de empleados registrados.