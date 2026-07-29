Franquicia en dólares: qué productos se pueden ingresar al país sin pagar aranceles

Antes de regresar desde otro destino, conviene revisar las reglas vigentes para evitar cargos inesperados durante el control aduanero.

Antes de volver de un viaje al exterior, conviene conocer las reglas que rigen el ingreso de compras a la Argentina.

Quienes regresan a la Argentina después de un viaje al exterior suelen aprovechar para comprar ropa, tecnología, perfumes u otros artículos. Sin embargo, al momento de pasar por la Aduana existen normas específicas sobre qué bienes pueden ingresar sin tributar y cuáles quedan alcanzados por un impuesto si superan determinados valores en dólares .

El régimen contempla franquicias diferenciadas según el medio de transporte , además de excepciones para ciertos objetos de uso personal. Aunque las reglas son claras en términos generales, en algunos casos pueden surgir dudas, especialmente cuando se viaja en familia o se transportan productos electrónicos nuevos.

Conocer estos límites antes de viajar ayuda a evitar demoras y pagos inesperados. También permite calcular con anticipación cuánto podría abonarse si el valor de las compras supera el monto permitido por la normativa vigente.

Cada viaje internacional implica requisitos que pueden influir al momento de atravesar el control de ingreso al país.

El régimen de equipaje argentino establece que los viajeros pueden ingresar determinados bienes sin pagar aranceles , siempre que respeten las franquicias fijadas por la normativa y que los artículos no tengan finalidad comercial.

Entre los objetos que están exentos del pago se encuentran las ropas y efectos personales , además de un teléfono celular y una notebook o tablet por persona , considerados elementos de uso personal. Estos dispositivos no consumen la franquicia general prevista para las compras realizadas durante el viaje. En cuanto a las compras efectuadas en el exterior, los límites dependen de la forma de ingreso al país:

Vía aérea o marítima: franquicia de u$s500 para el equipaje

franquicia de para el equipaje Vía terrestre o fluvial: franquicia de u$s300

franquicia de Quienes compren en el free shop de llegada cuentan con una franquicia adicional de u$s500 cuando ingresan por vía aérea o marítima. En los ingresos terrestres no existe ese beneficio, con la excepción del free shop de Puerto Iguazú

Las normas aduaneras establecen condiciones específicas para quienes regresan al país con artículos adquiridos fuera del territorio nacional. Pexels

En el caso de los menores de 16 años, la franquicia corresponde al 50% de esos montos. Además, cuando viaja un grupo familiar integrado por matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años no emancipados, las franquicias pueden sumarse para realizar el cálculo conjunto.

Otro punto que suele pasar desapercibido es que la franquicia es mensual y no acumulable. Si una persona no la utiliza en un viaje, ese monto no puede trasladarse al mes siguiente.

Cómo se calcula el excedente y qué arancel se aplica si se supera el tope

Cuando el valor de las compras excede la franquicia correspondiente, el viajero no paga un impuesto sobre el total de lo adquirido, sino únicamente sobre el importe excedente. Esa diferencia tributa un arancel único del 50%.

Un ejemplo ayuda a entender el mecanismo. Si una persona llega al país en avión con compras por u$s600, la franquicia general es de u$s500. El excedente será de u$s100, por lo que deberá abonar u$s50 en concepto de tributo.

En cambio, si las compras no superan el límite permitido y los bienes encuadran dentro del régimen de equipaje, no corresponde realizar ningún pago adicional. Aun así, en algunos casos la Aduana puede solicitar documentación que permita acreditar el valor de los productos, como facturas o comprobantes de compra, especialmente cuando existen diferencias importantes entre el precio declarado y el valor estimado del artículo.

Además, los viajeros deben realizar una declaración aduanera cuando corresponda el pago de tributos, cuando transporten mercaderías alcanzadas por controles específicos o cuando ingresen dinero en efectivo por montos que superen los límites establecidos por la normativa.