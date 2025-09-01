ANSES confirmó los aumentos de las prestaciones para septiembre 2025

Descubrí todas las fechas en las que el organismo otorgará los haberes del próximo mes, que llegarán con una actualización.

A pocos días de terminar agosto, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos oficial de septiembre 2025 . En este, los beneficiarios de todas sus prestaciones podrán observar cuándo cobrarán los haberes del mes siguiente , según el último número de sus respectivos DNI.

Por otro lado, el Gobierno Nacional confirmó que los montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo recibirán un aumento del 1,9% el próximo mes. Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en julio, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

En primer lugar, la jubilación mínima tendrá un valor de $320.277,17 en septiembre. Por otro lado, los montos de las pensiones y la jubilación máxima serán:

Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $390.377,17 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:

Jubilación Mínima: $390.277,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

Por otro lado, el aumento también impactará en las asignaciones, que pasarán a tener los siguientes montos de haberes:

Asignaciones Universales

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.064,72

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.670,30.

Asignaciones Familiares

Asignación Familiar por Hijo:

Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40

Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $187.339,36

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29

Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social

$115.064,72

Asignación Familiar por Prenatal

Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF:

Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89

Asignación por Maternidad

El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Asignación por Nacimiento: $67.062,91

Asignación por Adopción: $401.004,96

Asignación por Matrimonio: $100.421,34.

Asignación Familiar por Cónyuge