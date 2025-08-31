Elecciones 2025 EN VIVO: se abrieron los comicios en Corrientes y llegan los primeros votantes a las escuelas

La provincia elige gobernador este domingo 31 de agosto. 950.576 personas están habilitadas para sufragar y se dispondrán 2.808 mesas. El actual mandatario, Gustavo Valdés, no cuenta con reelección.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

L os correntinos acuden a las urnas hoy para elegir nuevo gobernador. El radical Gustavo Valdés cursa actualmente su segundo mandato, por lo que no podrá buscar la reelección.

No solo se renovará el Poder Ejecutivo, sino que también se eligen cinco senadores locales y 18 diputados, además de intendentes y concejales en 73 municipios.

Aunque se inscribieron siete sellos para competir, solo cuatro tienen posibilidades concretas de alcanzar el triunfo. Vale recordar que el sistema incluye balotaje: si ningún candidato supera el 40% o no logra sacarle más de 10 puntos a su perseguidor, habrá segunda vuelta.

La situación del mercado financiero afecta al resultado de las elecciones y el resultado de las elecciones al mercado financiero. ¿Cuánto y Como?.

La elección de Corrientes en números: los datos clave

De acuerdo a datos de la Justicia Electoral correntina, 950.576 personas están habilitadas para sufragar y se dispondrán 2.808 mesas.

Además de renovar el Poder Ejecutivo, se votarán cinco senadores locales y 18 diputados, además de intendentes y concejales en 73 municipios.

Tanto Corrientes como Santiago del Estero elegirán gobernador este año, ya que su calendario quedó desfasado cuando sufrieron intervenciones federales en el pasado. El distrito litoraleño lo hará este domingo, mientras que lo santiagueños votarán el 26 de octubre, a la par de los comicios nacionales.

elecciones corrientes 2025 7 Filas para ingresar al cuarto oscuro en Corrientes. Joaquín Rodríguez Freire

Elecciones en Corrientes: quiénes son los candidatos para la gobernación

Para definir al sucesor de Gustavo Valdés, un total de siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados.

Así se conforman las siete alianzas que irán por la gobernación en los comicios provinciales de hoy:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.

La Libertad Avanza: Lisandro Almirón – Evelyn Karsten.

Encuentro por Corrientes–ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.

Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.