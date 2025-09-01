Gobierno otorgó la suba del 1,9% en las asignaciones familiares

Los beneficios otorgados por ANSES dentro del SUAF aumentarán este mes de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) está destinado a quienes poseen ingresos formales, como monotributistas y jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya confeccionó el cronograma de pagos correspondientes al noveno mes del año. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentaron un 1,9% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ), que fue confirmado mediante la Resolución 297/2025 publicada en Boletín Oficial .

Entre los beneficiarios que recibirán este incremento, se encuentran los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . Un esquema de ayudas económicas destinado a quienes poseen ingresos formales, como asalariados registrados, jubilados y monotributistas, pero cuyos sueldos no superan el tope mensual máximo estimado.

ANSES ofrece un sistema de consulta online que permite a los ciudadanos verificar de manera rápida y segura si les corresponde alguna asignación, jubilación, pensión o bono extraordinario, y conocer el período y lugar de cobro . Este procedimiento ayuda a planificar los pagos y a evitar traslados innecesarios a sus oficinas de atención. Para hacerlo, solo tenés que seguir estos pasos:

ANSES: montos de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025

Con esta nueva actualización, las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

En esta línea, así quedaron los valores de SUAF, de acuerdo al Ingreso del Grupo Familiar:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $874.426: $187.371,66

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52

IGF desde $1.282.433,01: $83.656,52

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.023.266: $13.952,99

Asignación por Maternidad

Sin tope de IGF, el monto se calcula según la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $67.071,88

Adopción: $401.069,81

Matrimonio: $100.435,08

Asignación Prenatal

IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38