Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 31 de agosto







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantiene arriba del oficial y los financieros. Depositphotos

El dólar blue cayó $5, a $1.325 para la compra y a $1.345 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio se ubicó en el 0,2%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 31 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $9 a $1.342.

Valor del MEP hoy, domingo 31 de agosto El dólar MEP cotiza a $1.347,82 y la brecha con el oficial es del 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, domingo 31 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.355,27 y la brecha se ubica en el 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 31 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo 31 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,84, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, domingo 31 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.783, según Binance.