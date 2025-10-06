Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 6 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA tocaron máximos de dos meses.

El dólar oficial opera a $1.402,72 para la compra y a $1.454,86 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Las reservas brutas internacionales treparon u$s467 millones, hasta los u$s42.698 millones, nuevo máximo desde comienzos de agosto.

Mientras tanto, las tasas se replegaron. La TAMAR cedió al 42%, desde el 42,88%, y la BADLAR pasó del 40,6% al 40,38%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró sin cambios, a $1.424,50.

El dólar blue se vende a $1.440 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 1,1%.

Valor del MEP hoy, lunes 6 de octubre

El dólar MEP opera a $1.498,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,2%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 6 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.525,88 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 7,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 6 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 6 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,18, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 6 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s121.977, según Binance.