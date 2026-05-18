Irán crea un organismo clave para controlar el paso marítimo en el estrecho de Ormuz

Teherán busca reforzar el control sobre uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta.

Irán oficializó la creación de un nuevo organismo destinado a administrar el estrecho de Ormuz , uno de los corredores energéticos más estratégicos del planeta y por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial. La decisión profundiza la tensión geopolítica en Medio Oriente en medio de la escalada regional y los cruces con Estados Unidos y sus aliados.

La nueva entidad, denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, tendrá facultades para supervisar el tránsito marítimo y coordinar la seguridad en la zona, aunque desde Teherán evitaron precisar el alcance concreto de sus atribuciones.

El anuncio se produjo en un contexto especialmente delicado para la región. En las últimas semanas, Irán endureció su postura sobre Ormuz y volvió a utilizar el estrecho como herramienta de presión política y económica frente a Occidente.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán y constituye uno de los principales puntos de salida del petróleo y gas producidos por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y el propio Irán. Cualquier alteración en el tránsito marítimo impacta de manera directa sobre el precio internacional de la energía.

estrecho de ormuz golfo persico 2 Imagen satelital del estrecho de Ormuz.

Según trascendió en medios regionales, el nuevo organismo también podría avanzar sobre mecanismos de control administrativo y cobro de peajes para embarcaciones extranjeras, una posibilidad que ya genera preocupación en mercados internacionales y potencias occidentales.

En paralelo, la tensión militar en la zona no cede. En los últimos meses se registraron ataques a buques, bloqueos parciales y advertencias iraníes sobre restricciones al paso de embarcaciones consideradas “hostiles”.

La decisión de Teherán también reavivó las alertas sobre una eventual crisis energética global. Analistas internacionales advierten que cualquier interrupción sostenida en Ormuz podría disparar nuevamente el precio del petróleo y afectar el comercio marítimo internacional.

Donald Trump endureció las amenazas contra Irán

El presidente de Donald Trump redobló las amenazas contra Irán en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y tras el ataque con drones contra la central nuclear de Barakahen en Emiratos Árabes Unidos. La escalada volvió a impactar en los mercados internacionales y profundizó la incertidumbre sobre la estabilidad regional y el futuro del alto al fuego.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegaron horas después del ataque contra la planta nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, un episodio que volvió a poner en duda la fragilidad de la tregua vigente desde abril.

A través de Truth Social, Trump apuntó directamente contra Teherán y endureció aún más el tono de sus mensajes. “Será mejor que Teherán se ponga en marcha, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, escribió el presidente republicano.

Más tarde, en declaraciones a Axios, insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo, aunque volvió a advertir sobre posibles represalias militares. “Queremos llegar a un acuerdo”, sostuvo Trump, antes de remarcar: “No están donde queremos que estén. Tendrán que llegar allí o serán golpeados duramente, y ellos no quieren eso”.