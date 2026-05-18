Shakira fue absuelta en la causa por fraude fiscal en España: ordenan devolver u$s70 millones a la artista

El juez dictaminó que las autoridades no habían logrado demostrar que Shakira pasó más de 183 días en España en 2011, requisito exigido por la ley española para ser considerada residente fiscal en el país.

Shakira y una importante victoria en la causa de fraude fiscal en España.

En medio del revuelo generado por la nueva canción para el Mundial 2026 , Shakira tuvo una buena noticia desde España. El Tribunal Superior de Justicia de España absolvió a la artista del cargo de fraude fiscal y anuló la multa de 55 millones de euros (64 millones de dólares) impuesta en 2021 por la Agencia Tributaria española, según un documento judicial al que Reuters tuvo acceso el lunes.

Tras una apelación de la cantante colombiana, el tribunal ordenó al Tesoro que le reembolsara más de 60 millones de euros (70 millones de dólares), incluidos los intereses, según informó la defensa de Shakira.

El juez dictaminó que las autoridades no habían logrado demostrar que Shakira pasó más de 183 días en España en 2011, requisito exigido por la ley española para ser considerada residente fiscal en el país. Esta decisión no afecta a los ejercicios fiscales posteriores a 2011.

En aquel momento, la agencia tributaria argumentó que Shakira estaba vinculada a España a través de su relación con el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué , y que tenía su centro de actividades en el país mediterráneo.

Pero el Tribunal Superior dictaminó que las multas eran ilegales ya que se basaban en la suposición de que la residencia fiscal del recurrente estaba en España durante el ejercicio fiscal de 2011, un hecho que no ha sido probado.

Cómo seguirá el caso por fraude fiscal contra Shakira

La agencia tributaria anunció que apelará ante el Tribunal Supremo y que no se efectuará ningún pago hasta que se dicte la sentencia definitiva.

El abogado de Shakira, José Luis Prada, celebró la decisión del tribunal en un comunicado, diciendo que "llega después de una terrible experiencia de ocho años que ha tenido un costo inaceptable, lo que refleja una falta de rigor en la práctica administrativa".

En el mismo comunicado, Shakira declaró que esperaba que el fallo sentara un precedente para "miles de ciudadanos comunes que son maltratados y aplastados cada día por un sistema que los presume culpables y los obliga a demostrar su inocencia mientras se enfrentan a la ruina financiera y emocional".

En noviembre de 2023, Shakira llegó por separado a un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio en Barcelona por los cargos de no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos sobre la renta en España entre 2012 y 2014.

Como parte del acuerdo, aceptó los cargos y una multa equivalente a la mitad de la cantidad adeudada: más de 7,3 millones de euros.