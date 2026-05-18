PAMI confirmó qué elementos pueden recibir gratis los jubilados en mayo

El organismo mantiene distintos programas de asistencia gratuita para afiliados, que incluyen medicamentos, anteojos, pañales y elementos de apoyo para personas con movilidad reducida.

PAMI ofrece prestaciones médicas y productos esenciales sin costo para jubilados y pensionados que cumplan con determinados requisitos.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI) continúa ofreciendo durante mayo de 2026 beneficios gratuitos para jubilados y pensionados. Entre las prestaciones disponibles se encuentran medicamentos sin costo, anteojos, pañales descartables y elementos de apoyo para personas con problemas de movilidad, según lo informado por el organismo.

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Muchas de estas prestaciones pueden tramitarse de forma digital o mediante receta electrónica , lo que permite agilizar el acceso y reducir traslados innecesarios. En la mayoría de los casos, los afiliados tienen que presentar DNI, credencial vigente y una orden médica emitida por profesionales de PAMI. Además, algunos trámites también pueden ser realizados por familiares o apoderados autorizados.

Uno de los beneficios más utilizados es la entrega gratuita de anteojos. PAMI permite acceder a un par de lentes para visión cercana y otro para distancia una vez por año, aunque también existe la posibilidad de solicitar anteojos bifocales si el especialista lo indica.

Para acceder al beneficio, el afiliado debe pedir un turno con un oftalmólogo de la cartilla médica. Luego de la consulta, el profesional emite una Orden Médica Electrónica (OME) , necesaria para continuar el trámite.

Con esa receta, el jubilado puede acercarse a una óptica adherida al convenio de PAMI y gestionar la entrega de los lentes. El organismo aclaró que no es necesario acreditar ingresos económicos para solicitar este beneficio. Solo se exige:

DNI

credencial de afiliación

receta electrónica vigente (la orden médica tiene una validez de 150 días)

Pañales de PAMI.jpg

Pañales e inodoro portátil

PAMI también mantiene la cobertura de pañales descartables para afiliados que los necesiten por cuestiones médicas. La cantidad autorizada puede variar entre 30, 60 o 90 unidades mensuales, dependiendo del diagnóstico y la indicación profesional.

El sistema funciona mediante receta electrónica y la entrega suele realizarse directamente en farmacias adheridas o con envío al domicilio. Desde marzo de 2026, las nuevas Órdenes Médicas Electrónicas tienen una vigencia de 90 días, por lo que es importante renovar la receta antes del vencimiento.

Además de los pañales, el organismo también cubre inodoros portátiles para personas con movilidad reducida o dificultades para trasladarse hasta el baño. Este elemento busca facilitar la higiene diaria y darles más autonomía dentro del hogar.

Farmacia medicamentos.jpg Pixabay

Medicamentos

Otro de los programas más importantes de PAMI es la cobertura de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos. El beneficio funciona a través del Subsidio por Razones Sociales y permite acceder hasta a cuatro medicamentos sin cargo, siempre que el afiliado cumpla determinados requisitos económicos.

Entre los tratamientos incluidos aparecen:

medicamentos para diabetes

tratamientos oncológicos

medicamentos para VIH y Hepatitis B y C

tratamientos para artritis reumatoidea

medicamentos para insuficiencia renal crónica

terapias para hemofilia

medicamentos para pacientes trasplantados

Además de la cobertura total, PAMI también mantiene descuentos parciales:

entre 50% y 80% para enfermedades crónicas

alrededor de 40% para medicamentos de uso eventual

Para acceder al subsidio, los afiliados deben cumplir condiciones como tener ingresos menores a 1,5 haberes mínimos, no tener prepaga, no poseer más de una propiedad, ni con vehículos de menos de 10 años.

El trámite puede hacerse online desde la página oficial de PAMI o de forma presencial. Una vez aprobado, el médico de cabecera envía la receta electrónica directamente a la farmacia y el afiliado puede retirar los medicamentos presentando DNI y credencial.

Jubilados de Santa Fe Imagen: Freepik

Trapecio para cama

Entre los elementos de apoyo físico, PAMI también entrega trapecios para cama. Son dispositivos que ayudan a incorporarse, cambiar de posición o movilizarse sin asistencia constante. Generalmente, son indicados para personas que están pasando por recuperaciones prolongadas, problemas de movilidad o tratamientos que necesitan que el paciente haga reposo.

Además, el organismo continúa ofreciendo colchones antiescaras para pacientes que pasan muchas horas en cama. Estos productos ayudan a prevenir lesiones y úlceras provocadas por la presión constante sobre determinadas zonas del cuerpo.

Para solicitar cualquiera de estas prestaciones, es necesario contar con una indicación médica emitida por profesionales de PAMI y presentar la documentación correspondiente.