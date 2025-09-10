El dólar oficial operó a $1.381,04 para la compra y a $1.432,85 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 10 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 10 de septiembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este miércoles 10 de septiembre
El dólar blue se vendió a $1.385, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 10 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.416,50.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 10 de septiembre
El dólar blue cotizó a $1.385 para la venta y la brecha con el oficial mayorista quedó en negativo.
Valor del MEP hoy, miércoles 10 de septiembre
El dólar MEP cotizó a $1.430,74 y la brecha contra el mayorista es de 1%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 10 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.439,73, por lo cual la brecha es de 1,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.425,09, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.420, según Binance.
