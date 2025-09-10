Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 10 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda. Depositphotos

El dólar oficial operó a $1.381,04 para la compra y a $1.432,85 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.385, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 10 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.416,50.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 10 de septiembre El dólar blue cotizó a $1.385 para la venta y la brecha con el oficial mayorista quedó en negativo.

Valor del MEP hoy, miércoles 10 de septiembre El dólar MEP cotizó a $1.430,74 y la brecha contra el mayorista es de 1%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 10 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.439,73, por lo cual la brecha es de 1,6%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.425,09, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.420, según Binance.