Lionel Scaloni estará presente en el sorteo del Mundial 2026 y tendrá un rol central en la ceremonia

Este viernes se definirán los rivales de la Selección argentina en la próxima Copa del Mundo y el entrenador estará presente para seguir el proceso desde Washington.

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, estará presente en el sorteo del Mundial 2026 este viernes en Washington y tendrá un rol central en la ceremonia: el líder de la "Scaloneta" será el encargado de llevar al escenario la Copa del Mundo.

Se trata de un gesto simbólico para recordar y destacar lo hecho por el combinado nacional en el último Mundial de Qatar, donde se consagró campeón en el estadio Lusail ante la selección de Francia.

El sorteo comenzará este viernes 5 de diciembre a las 14 (hora de Argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C.

Que el entrenador del combinado campeón sea el encargado de llevar el trofeo ya es una tradición instaurada en ediciones anteriores. En el último sorteo, quien realizó esta tarea fue Didier Deschamps por el título logrado con Francia en Rusia 2018.

Sorteo Mundial 2026: cómo será el formato y qué rivales podrían tocarle a Argentina Respecto al sorteo, Argentina cuenta con la ventaja de ser cabeza de serie por estar en el Bombo 1. Esto descarta compartir la zona con las potencias mundiales. Tampoco lo podrá hacer con selecciones de la Conmebol.

Las siguientes 12 selecciones del ranking integrarán el Bombo 2. Entre ellas están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Las siguientes 12 selecciones conformarán el Bombo 3, integrado por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. El resto de los equipos irán al Bombo 4 junto con los seis ganadores del Repechaje intercontinental. Este bombo incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cuatro ganadores del Repechaje incluirán cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones. Si se toma en cuenta el Ranking FIFA, simulando lo que sería un “grupo accesible” para la Argentina en la primera fase, podría enfrentar a Australia (26°) o Austria (24°), Sudáfrica (61°) o Uzbekistán (50°) y Nueva Caledonia (149°) o Curazao (82°). En cambio, el grupo más complejo que le podría tocar a la Selección tendría a Marruecos (11°) o Croacia (10°), Noruega (29°) o Egipto (34°) e Italia (12°) o Dinamarca (21°).