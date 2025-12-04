Bitcoin logra repuntar hasta u$s93.000, aunque persiste la fragilidad en el mercado + Seguir en









En el marco de la expectativa por la decisión final de la Fed, los inversores revisan posiciones de cara al último mes del año.

Cómo se comportará Bitcoin en el último mes del año. Depositphotos

El mercado de las criptomonedas opera con ligeros movimientos en la jornada del jueves. Bitcoin (BTC) se ubica en u$s92.818, según Binance, una buena cifra, a pesar de que aún no consolida una tendencia positiva para las próximas semanas. Por su parte, Ethereum (ETH) sube 3,7% hasta u$s3.185.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En lo que respecta a las altcoins, todas muestran movimientos alcistas. Lidera, en ese sentido, Lido Staked Ether (STETH) anota mayoría de ganancias por 3,7%; la siguen BNB y Solana (Sol), ambas con un crecimiento del 1,1%.

Embed Fase incierta para Bitcoin: entre la corrección y la confirmación La buena noticia para Bitcoin fue que su precio recuperó la franja de u$s89.000–u$s93.000 tras la caída de principios de mes. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que está atravesando un período de fragilidad, justificado por la alta volatilidad del valor, que llevó a la principal criptodivisa de mínimos de u$s84.000 hasta u$s93.000.

En ese marco, la confirmación llegaría con cierres sólidos por encima de u$s95.000, haciendo de Bitcoin una de las criptomonedas con mayor potencial de crecimiento —puede alcanzar el rango de u$s200.000-u$s250.000—. Lo contrario reabriría el miedo a caídas hacia u$s89.000 o incluso más abajo.

Por otro lado, hay expectativa por la decisión final de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos con respecto al recorte de tasas de interés, que puede contribuir o afectar a activos de riesgo como las criptomonedas.

Temas Bitcoin

Criptomonedas