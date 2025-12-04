Dólar: el BCRA aprobó una nueva metodología para el cálculo del tipo de cambio oficial + Seguir en









La autoridad monetaria definió una nueva metodología para calcular el tipo de cambio de referencia, que regirá desde enero de 2026, tras una consulta pública con el mercado.

El BCRA definió una nueva metodología para calcular el tipo de cambio de referencia. Mariano Fuchila

El Banco Central (BCRA) aprobó una nueva metodología de cálculo para el Tipo de Cambio de Referencia (TCR), regido por la Comunicación A 3500, que entrará en vigencia el primero de enero de 2026. El desarrollo de esta nueva metodología se llevó a cabo considerando las opiniones de los diferentes sectores del mercado recabadas una la consulta pública realizada durante noviembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo calculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) será:

El promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en A3 Mercados . Anteriormente el BCRA pedía en 3 momentos del día que las entidades le coticen y con esos precios calculaban el TCR.

ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en . Anteriormente el BCRA pedía en 3 momentos del día que las entidades le coticen y con esos precios calculaban el TCR. El monto mínimo será de u$s500.000.

Solo se toman en cuenta las operaciones concertadas por pantalla, excluyéndose operaciones por pedido de cotización o canalizadas a través de corredores. "Este cambio significativo promueve un entorno financiero más equitativo, al reemplazar el esquema anterior basado en encuestas de cotizaciones por una metodología que se sustenta en operaciones concretas y ponderadas por volumen. Esta nueva manera de calcular el TCR contribuye a la transparencia y representatividad del indicador, fortaleciendo la solidez de los datos utilizados por las entidades financieras y los mercados a término domésticos e internacionales", revelaron desde el BCRA.

La entidad también dijo que, con esta medida, el BCRA se alinea con estándares internacionales adoptados por otros bancos centrales.

Temas Dólar

BCRA