Ciudad inauguró BiblioSubte, la primera biblioteca pública en la red de subterráneos + Seguir en









El servicio comenzó a funcionar en la estación Plaza de Mayo de la Línea A. Los socios de la Red Pública de Bibliotecas de la Ciudad podrán retirar hasta tres libros.

La biblioteca subterránea está emplazada en la estación Plaza de Mayo de la línea A. GCBA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró BiblioSubte, el primer espacio de la Red Pública de Bibliotecas de la Ciudad instalado dentro del subte. La iniciativa, impulsada por Subterráneos de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura porteño, funciona en la estación Plaza de Mayo de la línea A.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Concebido para acercar la lectura a los tiempos de viaje, este nuevo punto de préstamo pone a disposición de los usuarios un catálogo de más de 150 títulos para llevar y disfrutar tanto en el recorrido como en casa. El servicio funciona de lunes a viernes de 09 a 20hs.

El servicio de préstamo fue presentado en un acto del que participaron el presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), Javier Ibañez; la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes; la subsecretaría de Gestión Cultural, Alejandra Cuevas; y el director General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, Javier Martínez.

bibliosubte 2 GCBA “El Subte no es solamente un medio de transporte. Conecta a la gente con sus afectos, sus intereses recreativos y muchos lo aprovechan para leer", señaló Ibañez y agregó: "Por eso inauguramos esta biblioteca, hacemos sueltas de libros e impulsamos iniciativas que permitan realizar una pausa en la rutina y formar parte de una comunidad”.

Para Ricardes la iniciativa persigue el objetivo de "generar más amor por la lectura en nuestra ciudad de libros". "Eso es lo que nos guía, desde la puesta en marcha de la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges a esta iniciativa de sumar bibliotecas en el subterráneo. Porque leer es mucho más que una experiencia literaria: cuando uno abre un libro abre una vida, una nueva aventura. Y nada nos hace más felices desde el Gobierno de la Ciudad que ver a la gente con un libro en la mano”, afirmó.

“Hoy las bibliotecas están donde está la gente. BiblioSubte nace de esa idea de libros y cultura en movimiento: en una estación, en medio del apuro, como la posibilidad de una pausa. Queremos que leer sea tan accesible y cotidiano como tomar el subte: simple, público y parte de nuestra rutina”, añadió a su vez Javier Martínez. Quienes pueden retirar libros de BiblioSubte y cómo asociarse a la red El servicio está activo para socios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad. Para poder asociarse se debe realizar un procedimiento sencillo: completar el siguiente formulario virtual. Una vez finalizado este paso se recibe un correo electrónico de confirmación para comenzar a utilizar los servicios de las bibliotecas. Los asociados podrán consultar y retirar hasta tres libros por mes, disponibles a través del catálogo centralizado. La devolución de los libros puede realizarse a través del buzón disponible durante la semana y los fines de semana en el espacio. Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que BiblioSubte propone "una nueva experiencia de viaje" que invita a los usuarios "a subirse al placer de la lectura". "A través de esta iniciativa, los pasajeros encontrarán un nuevo recorrido para llegar a casa: donde acercarse a historias, conocer culturas, modos de pensar y de ser, a través de autores locales e internacionales", informó GCBA. Algunas de las acciones ya realizadas en la red de subtes durante este año fueron el “Vagón de lectores”, una convocatoria impulsada por la booktuber Cecilia Bona para que los usuarios se acerquen a compartir un viaje en subte leyendo, y las sueltas de libros, para promover el hábito de la lectura.