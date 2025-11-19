La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025. Este, como es habitual, será mediante la terminación del DNI de los beneficiarios. Con el fin de mitigar la suba de precios, el organismo entregará un bono adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del miércoles 19 de noviembre
De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC:
- Jubilación mínima: $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ($266.520,51 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva: $303.205,45 ($233.205,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: $2.241.568,43
- Asignación Universal por Hijo (AU): es de $119.714,29 por cada menor a cargo. Recibirán el 80% del monto ($95.771,43), y el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61.
- Asignación por Embarazo: $119.714,29.
- Asignación Familiar por Hijo: para el primer rango de ingresos alcanzará los $58.862,25.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
