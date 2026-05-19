Starlink superó los 700.000 usuarios en Argentina y es líder global en conexión satelital

El servicio de Elon Musk que predomina en el mercado y continúa su expansión a través de países con ofertas y planes accesibles.

La demanda de conectividad y la extensión territorial del país son factores clave para el crecimiento del servicio.

La empresa de internet satelital Starlink alcanzó los 700.000 usuarios en la Argentina y se posicionó como una de las compañías con mayor presencia dentro del mercado regional de conectividad. La firma vinculada a SpaceX fortaleció su avance en el país a partir de la expansión del servicio en zonas urbanas, rurales y regiones con baja cobertura.

La compañía mantuvo su crecimiento dentro del segmento de internet satelital gracias a una estrategia enfocada en ampliar la disponibilidad del servicio. La red opera mediante satélites de órbita baja y permite acceso a internet en lugares donde las conexiones terrestres presentan limitaciones técnicas o demoras en infraestructura.

El mercado argentino se transformó en uno de los territorios más relevantes para la empresa dentro de América Latina. La demanda de conectividad en localidades alejadas de los grandes centros urbanos impulsó la incorporación de nuevos usuarios durante los últimos meses. La firma también ganó presencia entre hogares, comercios y actividades productivas que requieren estabilidad en la conexión.

La expansión de Starlink coincidió con un escenario de crecimiento de los servicios digitales y con una mayor necesidad de acceso a internet de alta velocidad . El avance del trabajo remoto, las plataformas educativas y el consumo audiovisual online generó un aumento en la demanda de conectividad en distintas provincias del país.

La estructura satelital de la empresa permite llegar a regiones donde otros operadores todavía no poseen redes desplegadas. Esa característica colocó al servicio como una alternativa para usuarios que no cuentan con acceso a fibra óptica o conexiones móviles de buena calidad.

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Lo nuevo de Starlink que llegará en mayo a la Argentina

Starlink incorporará novedades en mayo para los usuarios argentinos con el objetivo de fortalecer la cobertura y mejorar el acceso al servicio en distintos puntos del país. La empresa prepara nuevas herramientas y actualizaciones vinculadas al funcionamiento de la red satelital.

La firma avanzará con cambios en la infraestructura tecnológica destinada a sostener el crecimiento de clientes en el mercado local. La compañía también continuará con el despliegue de nuevos satélites para optimizar la capacidad de conexión y reducir la congestión en áreas con alta demanda.

La actualización prevista para mayo incluirá mejoras vinculadas a la estabilidad del servicio y a la experiencia de navegación. La empresa buscará sostener velocidades competitivas en un contexto de expansión constante de usuarios.

El sistema de internet satelital de Starlink funciona mediante antenas receptoras que se conectan directamente con satélites de órbita baja. Esa tecnología permite reducir la latencia en comparación con otros servicios satelitales tradicionales y ofrece cobertura en lugares de difícil acceso.

La llegada de nuevas funciones también formará parte de la estrategia de crecimiento regional de la compañía. La empresa apunta a reforzar su presencia en países de América Latina donde la demanda de conectividad mantiene niveles elevados.

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El rol de Argentina en el mercado de Starlink

Argentina ocupa un lugar relevante dentro de la expansión internacional de Starlink por el tamaño del territorio y por la demanda de conectividad fuera de los principales centros urbanos. La empresa identificó al país como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento dentro de la región.

La geografía argentina presenta condiciones favorables para el desarrollo de internet satelital debido a la existencia de amplias zonas rurales y regiones alejadas de redes terrestres. Esa situación permitió un crecimiento acelerado de usuarios desde el desembarco del servicio.

El avance de Starlink también modificó el escenario competitivo del sector de telecomunicaciones. La presencia de nuevos servicios satelitales generó mayor interés por soluciones alternativas para ampliar la cobertura de internet en todo el país.

La empresa mantuvo una expansión sostenida a partir del aumento de clientes y de la incorporación de tecnología satelital. El crecimiento del servicio en la Argentina acompañó la tendencia internacional de Starlink dentro del mercado global de conectividad.

La compañía vinculada a SpaceX reforzó su posición como uno de los actores más importantes del segmento satelital. La red internacional de satélites permitió ampliar la cobertura y mejorar el acceso a internet en distintos continentes.