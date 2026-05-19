Impactante choque entre un tren y un camión en Pilar: la línea San Martín funciona limitada + Agregar ámbito en









El incidente ocurrió a las 7:50. De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, la señalización del cruce no funcionaba al momento del siniestro.

No se registraron heridos de gravedad producto del choque.

Un tren de la línea San Martín colisionó con un camión en el paso a nivel Kirchner, a la altura de Pilar. El hecho ocurrió este martes por la mañana y tuvo como consecuencia la interrupción parcial del servicio ferroviario entre Retiro y Pilar, ya que la formación no puede dirigirse a la estación Cabred.

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El hecho ocurrió a las 7:50 en las inmediaciones del microestadio municipal de Mercedes, cuando el tren se dirigía hacia Capital Federal.

El choque entre el tren y el camión Según los testimonios de los vecinos, la señalización del cruce no funcionaba correctamente al momento del siniestro. La primera hipótesis es que el camión avanzó sobre las vías - ante la ausencia de las alertas visibles o sonoras - y fue embestido por la formación.

Sin embargo, desde Trenes Argentinos detallaron que las barreras estaban bajas al momento del incidente.

Como consecuencia, el camión - un Ford Cargo - perdió toda su carga de bebidas. Hasta el momento, no se reportaron heridos graves. Pasadas las 10 de la mañana, una grúa avanzó en los trabajos de remoción del vehículo.

La causa fue caratulada como “entorpecimiento de transporte público” y quedó en manos del Juzgado Federal de Campana, bajo la órbita de la Secretaría 1 encabezada por el doctor Agustín Ocampo. La interrupción del servicio de la línea San Martín Debido al incidente, el tránsito en la zona permanece afectado mientras continúa el operativo para retirar los restos del choque. Brutal choque de una formación del tren San Martín con un camión El tránsito en la zona permanece afectado. Además, el servicio del tren también se encuentra afectado. El transporte circulará de manera limitada entre Retiro y Pilar, sin llegar a la estación Cabred.

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