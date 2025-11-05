SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de noviembre 2025 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Cotización del dólar hoy.

Cotización del dólar hoy.

El dólar oficial cerró a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.435,86 para la compra y $1.488,75 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 5 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $28 a $1.454 para la venta.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar blue cerró a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar CCL cotiza a $1.510,03 y la brecha con el dólar oficial es de 3,9%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar MEP opera a $1.489,84 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.506,95, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 5 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s100.872, según Binance.

