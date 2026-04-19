Superclásico River-Boca: hora, TV, formaciones y todo lo que tenés que saber

Se viene una nueva edición del partido que paraliza al fútbol argentino.

El fútbol argentino se paralizará este domingo, cuando River enfrente a Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura , en una nueva edición del Superclásico .

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El encuentro, que está programado para las 17 , se disputará en el Estadio Monumental , y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Como en cada Superclásico, habrá un importante despliegue policial en las inmediaciones del estadio, con controles en accesos, cortes de tránsito y un anillo de seguridad reforzado para el ingreso del público.

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno, Meza, Galván; Subiabre (o Páez), Colidio y Driussi.

DT: Eduardo Coudet.

Probable formación de Boca

Boca formaría con:

Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascacíbar, Aranda; Merentiel y Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.

Cómo llega River

El Millonario atraviesa un buen momento futbolístico, con una racha positiva y mostrando solidez, especialmente en defensa. De local, además, se hace muy fuerte.

Cómo llega Boca

El Xeneize también llega en alza, con varios partidos sin perder y un equipo que ganó confianza. El desafío será sostener ese nivel en condición de visitante.

Bajas y dudas

River no podrá contar con Fausto Vera por lesión, lo que obliga a mover piezas en el mediocampo. En Boca, el DT mantiene algunas dudas en la mitad de la cancha.

El historial del Superclásico

River y Boca ya se enfrentaron más de 300 veces en el profesionalismo, con una leve ventaja histórica para el conjunto xeneize.