La Feria del Libro cumple 50 años: lo más importante que tenés que saber sobre esta nueva edición

Del 23 de abril al 11 de mayo, en el predio de La Rural, la pasión de miles por la lectura y la escritura vuelve a tener su punto de encuentro.

Esta edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires promete ser una de las más intensas y emocionantes de su historia. Bajo el lema “La Feria de siempre, como nunca la viste ” se presentarán dos Premio Nobel, habrá invitados internacionales de todos los continentes, se sumarán homenajes, espacios inmersivos, nuevos diálogos, pabellones especiales y una Pista Central que promete latir con shows cada noche.

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Con Jornadas especiales, festivales, mesas de autores, talleres y muchas sorpresas más, en su 50° aniversario esta Feria busca quedar en el corazón de los lectores.

Por primera vez en los 50 años de historia de la Feria, la apertura contará con la presencia de no solo de una, sino tres grandes voces representativas de la narrativa argentina actual: las escritoras Leila Guerriero , Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada formarán parte del diálogo inaugural que dará inicio a la mayor fiesta editorial del país. Con la periodista y escritora María O’Donnell como moderadora, el evento se desarrollará en la Pista Central del predio ferial La Rural, con la presencia de más de 1.500 invitados y un comienzo que sorprenderá a todos.

“Caminos que nos unen” es el lema del primer país que tendrá como Invitado de Honor la Feria en su edición 50. La frase está inspirada en el Qhapac Ñan , el gran camino inca que perdura a través de los años, como una hebra viva que atraviesa montañas y fronteras, uniendo geografías, pueblos y memorias de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina .

Perú contará con un espacio de 500 metros cuadrados en el que se incluirán librería, zona infantil, un auditorio, zona de negocios y una muestra literaria. La exposición, denominada “Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes”, es desarrollada por la Casa de la Literatura Peruana y trata sobre los movimientos de vanguardia de Puno, Arequipa y Cusco, entre 1920 y 1940, y su influencia en países del sur, desde Bolivia hasta Argentina.

La delegación peruana estará conformada por 60 miembros que representan la diversidad de narradores, y entre los que se encontrarán también editores, poetas, ilustradores, mediadores de lectura, especialistas en literatura y ciencias sociales, y narradores orales en lenguas originarias.

Invitados Internacionales

Como cada año, la Feria será también un punto de encuentro entre varias figuras notables del ámbito literario internacional. En esta ocasión, recibirá a dos Premios Nobel de Literatura. Mo Yan, (Seudónimo de Guan Moye) quien fue galardonado en 2012 y es conocido como “El Kafka chino”, cultor del “realismo alucinatorio”; y J. M. Coetzee, escritor sudafricano ganador del 2003, quien nos visita por tercera vez y ha escrito más de 18 novelas, dos libros de cuentos y once ensayos.

Llegarán también a Buenos Aires escritores prestigiosos como el cubano Leonardo Padura, autor de El hombre que amaba a los perros; el italiano Andrea Bajani, recientemente ganador del Premio Strega 2025 por su novela El aniversario; Kiran Desai, una de las escritoras indias más destacadas de la narrativa contemporánea en lengua inglesa y conocida por ser la mujer más joven en ganar el Premio Booker en 2006; la colombiana Pilar Quintana, una de las voces más potentes de la literatura latinoamericana contemporánea y ganadora del Premio Alfaguara de Novela (2021) por su obra Los abismos.

Completan la lista de grandes figuras, entre muchos otros, Benoît Coquil (Francia), Héctor Abad Faciolince (Colombia), Jean-Philippe Toussaint (Bélgica), Eugenia Kuznetsova (Ucrania), Marcelo Rubens Paiva (Brasil), Luis García Montero (España), Patrick Svensson (Suecia), Horacio Castellanos Moya (Honduras), Cléa Chopard (Suiza), Arià Paco (España), Nona Fernández (Chile), Daniel Saldaña París (México), Adriana Calcanhotto (Brasil), Francisco “Paco” Cerdá (España), Jonathan Taplin (Estados Unidos), Natasha Kanapé Fontaine (Canadá), María Belén Milla Altabás (Perú), Pedro Serrano (España), Lorna Shaugnessy (Irlanda), María Fernanda Ampuero (Ecuador), Kim Ho-Yeon (Corea del Sur), Frank Báez (República Dominicana) y Daniel Munduruku (Brasil).

Días, horarios y accesos de la edición 50 de la Feria del Libro

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026, de lunes a viernes de 14 a 22 y sábados, domingos y feriados de 13 a 22 .

Ingresos Gratuitos

Este año habrá un beneficio extra: acceso gratuito de lunes a jueves a partir de las 20h (con excepción del jueves 23 de abril y del lunes 11 de mayo).

Quiénes entran sin cargo todos los días:

Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.

Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

Personas con discapacidad: Presentando certificado.

Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas.

Pase Cultural: Presentando la tarjeta o app.

Quiénes entran sin cargo de lunes a viernes:

Estudiantes, jubilados y pensionados: Presentar libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. (excepto feriado del viernes 1 de mayo)

Importante: No es necesario realizar trámites online. Solo debés presentar tu comprobante (físico o digital) directamente en los accesos de la Feria.

VALOR DE LA ENTRADA

Lunes a jueves: $8.000.-

Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.-

BENEFICIOS CON LA COMPRA DE TU ENTRADA

Al adquirir tu entrada, online o presencial, recibís:

Un chequelibro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria. Cupones por el valor de la entrada que adquiriste, que podrás usar en todos los stands de libros de la Feria