El dólar no encuentra piso y el mercado mira la brecha con el techo de la banda cambiaria ante la llegada de la cosecha

El tipo de cambio oficial profundiza la pax cambiaria, presionado por la cosecha gruesa, la absorción de pesos y las compras del BCRA. En la city se preguntan hasta dónde puede seguir bajando.

Continúa la tendencia bajista en el dólar por la llegada de la cosecha.

El dólar oficial atraviesa una tendencia bajista sostenida y sin señales claras de agotamiento. En ese escenario, el mercado empieza a preguntarse dónde encontrará un piso la cotización y si la apreciación cambiaria puede derivar en un nuevo atraso del tipo de cambio. En lo que va del año, el dólar mayorista acumula una caída del 6,8% y se ubica en torno a los $1.358/$1.364, según la rueda considerada. En términos reales, la cotización se encuentra en su nivel más bajo desde mayo-junio de 2025.

Durante las últimas jornadas, la calma cambiaria incluso se profundizó: el tipo de cambio oficial cayó en ocho de las últimas diez ruedas, mientras la brecha con los dólares financieros se mantiene reducida.

En el segmento mayorista, la divisa cerró el viernes en $1.364,50 para la venta, con una suba diaria de $6,50, aunque en el balance semanal retrocedió $5,50 (-0,4%). La distancia con el techo de la banda cambiaria, actualmente en $1.682,25, se ubica en 23,3%, lo que refleja el amplio margen entre la cotización actual y el límite superior del esquema oficial.

En el mercado minorista, el Banco Nación ofreció el dólar a $1.380 para la venta, mientras que el dólar tarjeta quedó en $1.794. Entre los paralelos, el MEP se ubica a $1.412, el Contado con Liquidación en $1.460, y el blue a $1.410. Así, la brecha cambiaria oscila entre apenas 1,7% y 5,3%, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

De acuerdo con analistas de Mills Capital, son tres los factores principales detrás de la baja del dólar.

En el segmento mayorista, la divisa cerró el viernes en $1.364,50 para la venta

1. Mayor oferta por la cosecha gruesa

La economía ingresó en el trimestre estacional de mayor liquidación del agro, lo que incrementa la oferta de divisas en el mercado oficial.

Los especialistas señalaron que los volúmenes operados en contado superaron los US$550 millones en varias ruedas recientes.

2. Política monetaria contractiva

El Gobierno mantiene una fuerte absorción de pesos mediante licitaciones del Tesoro con rollover superior al 100%, lo que reduce liquidez disponible y limita demanda de dólares.

Además, la base monetaria crece por debajo de la inflación: alrededor de 25% interanual frente a una inflación cercana al 33%, lo que implica una contracción real de pesos en circulación.

3. Respaldo financiero externo

El reciente avance en la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que habilitaría un desembolso de US$1.000 millones, sumó respaldo al programa económico. También incidió positivamente el apoyo público del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina continúa aprovechando la calma cambiaria para recomponer reservas. Las reservas brutas subieron recientemente a u$s45.631 millones, mientras la entidad compró US$75 millones en el Mercado Libre de Cambios en la última rueda informada. En lo que va de 2026, el Central ya acumula más de u$s5.500 millones en compras y suma 65 jornadas consecutivas con saldo positivo. Ese ritmo supera el 50% de la meta anual de u$s10.000 millones comprometida con el FMI cuando todavía no terminó el primer cuatrimestre.

¿Se acerca el piso?

La gran incógnita en la city es cuánto más puede sostenerse esta tendencia bajista. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, sostuvo que por ahora no se observan señales claras de cambio de tendencia, aunque remarcó que dependerá del horizonte de inversión. Por su parte, el analista técnico Rubén Ullúa estimó que el dólar MEP todavía podría corregir hacia la zona de $1.380/$1.350, mientras que eventuales rebotes encontrarían resistencia entre $1.430 y $1.465.