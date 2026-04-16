La inflación mayorista se aceleró al 3,4% en marzo, impulsada por un salto del 27,3% en petróleo y gas + Seguir en









La guerra en Medio Oriente impactó con más fuerza en el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) y contrarrestó la calma en el precio de los productos importados.

El precio mayorista del petróleo saltó 27,3% en marzo. Depositphotos

La inflación mayorista se aceleró al 3,4% en marzo, misma variación que la arrojada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El efecto de la guerra en Medio Oriente se sintió con mayor fuerza en este referencial.

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Los datos se desprenden del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), difundido este jueves por el INDEC. Se trató de la suba más alta desde septiembre.

El aumento promedio general fue generado en gran parte por el salto extraordinario del 27,3% en los precios del petróleo crudo y el gas. Vale recordar que los hidrocarburos sufrieron un fuerte incremento a nivel global a partir del conflicto bélico con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

La dinámica de la energía explicó por qué los productos primarios de origen nacional, en su conjunto, treparon 7,8%. La suba fue amortiguada por una caída del 3,2% en productos agropecuarios.

Por su parte, las manufacturas nacionales treparon 2,3%, en promedio. Aquí también resaltó el impacto de la guerra, ya que los productos refinados del petróleo avanzaron 6,6%, mientras que alimentos y bebidas, la división de mayor incidencia en el índice, tuvo un alza de 2,5%.

Los artículos importados apenas subieron un 1,1%, en un contexto de tranquilidad en el tipo de cambio oficial. "Los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas", había asegurado el presidente Javier Milei hace un mes, cuando el IPIM aumentó apenas 1%.