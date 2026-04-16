Santa Fe subasta bienes incautados a organizaciones criminales: hay motos, autos y un avión

Será el quinto remate de este tipo que motoriza la provincia. Habrá 150 lotes a la venta, que incluyen diversos vehículos. Qué se vende y qué precios tienen.

Santa Fe inició este miércoles la exhibición de los vehículos que formarán parte de la quinta subasta de bienes incautados al delito , en el marco de una política pública orientada a debilitar el poder económico de las organizaciones criminales y convertir esos activos en recursos para la sociedad.

Cientos de personas el predio del Salón Metropolitano de Rosario para observar de cerca los bienes que serán subastados este jueves. La subasta será este jueves desde las 16:20.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza , destacó el inicio del proceso y el interés generado: “Ya empezó la exhibición y la gente está revisando autos, motos y otros bienes que se ofrecen, con total tranquilidad y normalidad”.

Algunos de los vehículos que se subastarán en Santa Fe.

Además, subrayó el alcance federal de la convocatoria: “Esto se refleja en la cantidad de inscriptos: más de 5.400 personas de todas las provincias del país, con más de 700 de Buenos Aires y más de 200 de Córdoba”.

El funcionario explicó además que el destino de los fondos recaudados tiene tres ejes: “En primer lugar, si hay víctimas vinculadas a algún bien, el dinero se destina a su resarcimiento y queda bajo resguardo judicial".

"El año pasado indemnizamos a víctimas por más de 300 millones de pesos. En segundo lugar, la Aprad no utiliza recursos del presupuesto provincial, sino que se autofinancia con los fondos obtenidos en las subastas. Y, en tercer lugar, una parte se destina a políticas públicas, como el apoyo a centros de jubilados, clubes de barrio y escuelas”, completó.

La exhibición continuó el jueves de 8.30 a 13, mientras que por la tarde, desde las 14.30, se realizará la acreditación de los participantes. A partir de las 16.20 comenzará la subasta, con la venta del primer lote.

Avión subasta

Con esta nueva edición, la Provincia consolida una herramienta que permite recuperar bienes provenientes del delito, garantizar transparencia en su administración y generar recursos que se reinvierten en políticas públicas.

Para participar de la subasta se inscribieron 5.400 personas de todo el país, número récord en lo que va de este tipo de actividades organizadas por el Gobierno de Santa Fe en la gestión de Maximiliano Pullaro.

Qué lotes se subastarán en Santa Fe