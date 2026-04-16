Karina Milei desplaza a Agustín Romo y redefine el control del bloque bonaerense de La Libertad Avanza en Diputados

El dirigente platense Juanes Osaba asumirá la conducción de la bancada en la Legislatura bonaerense, en un enroque que expone la disputa interna con el sector de Santiago Caputo.

Agustín Romo fue desplazado de la conducción del bloque bonaerense de diputados de LLA.

La interna de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense sumó un nuevo capítulo con una decisión de peso: Karina Milei resolvió desplazar a Agustín Romo de la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados bonaerense y avanzar con un recambio que fortalece al sector alineado con Sebastián Pareja .

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El lugar será ocupado por Juanes Osaba , dirigente platense y armador político que responde directamente a Pareja, actual titular del partido en territorio bonaerense. El cambio se formalizará en la próxima sesión ordinaria , prevista para mediados de mayo.

La movida incluye una salida negociada para Romo: pasará a ocupar la vicepresidencia de la Cámara baja , cargo que hasta ahora estaba en manos de Osaba. De este modo, se concreta un intercambio de roles dentro de la estructura legislativa .

El bloque libertario, integrado por 20 diputados, viene mostrando signos de desgaste y desarticulación interna , con diferencias entre sus distintas terminales políticas: la mayoría responde a Pareja, mientras que otros sectores se alinean con Patricia Bullrich , Carolina Píparo y el propio Caputo.

La decisión se inscribe en la pulseada entre el karinismo y el parejismo con Las Fuerzas del Cielo , espacio referenciado en Caputo y del que forman parte Romo y el diputado Nahuel Sotelo .

Sebastián Pareja y Karina Milei.jpg Sebastián Pareja y Karina Milei. La Libertad Avanza

Desde el entorno que impulsó el recambio cuestionaban la conducción del ahora exjefe de bloque. Señalaban falta de coordinación interna, escasa convocatoria a reuniones y decisiones adoptadas sin consenso ni alineamiento con la Casa Rosada.

Uno de los puntos de conflicto fue la presentación de un proyecto sobre unicameralidad impulsado por el diputado Héctor Gay, que -según esas fuentes violetas- no había sido articulado con la conducción política del espacio.

Control legislativo y agenda política

Para el armado de Karina Milei, consolidar el control del bloque es clave para avanzar con su agenda en la Legislatura, donde impulsa reformas como la Boleta Única de Papel (BUP).

En ese marco, también quedaron expuestas diferencias con el sector de Caputo, que no participó de instancias recientes vinculadas al debate electoral, lo que profundizó las tensiones.

Cámara de Diputados bonaerense La interna libertaria se trasladó a la Legislatura bonaerense.

Si bien dentro del bloque reconocen a Romo como un dirigente leal a Javier Milei y parte de la línea fundadora, también admiten que su conducción resultó poco integradora.

En contraste, destacan en Osaba un perfil más articulador y dialoguista, en un contexto donde la convivencia interna aparece como uno de los principales desafíos del oficialismo libertario en la provincia.

El movimiento, en definitiva, refuerza la centralidad de Karina Milei en el armado político bonaerense y vuelve a dejar al descubierto la disputa con Santiago Caputo dentro del oficialismo.