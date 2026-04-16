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16 de abril 2026 - 11:04

El Gobierno logró un superávit fiscal primario de $930.284 millones en marzo tras un nuevo ajuste del gasto

Tras el acuerdo técnico con el FMI para la segunda revisión del programa, Luis Caputo anunció el resultado fiscal. El saldo primario favorable alcanzó 0,5% del PBI en el primer trimestre.

El Gobierno ajustó 5,7% real el gasto primario y obtuvo un nuevo mes de superávit primario.

El Gobierno ajustó 5,7% real el gasto primario y obtuvo un nuevo mes de superávit primario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Sector Público Nacional (SPN) obtuvo un superávit fiscal primario de $930.284 millones en marzo y un saldo positivo financiero, tras el pago de intereses de la deuda, de $484.789 millones. Para lograrlo, en medio de la negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que finalmente concluyó este miércoles, el Gobierno aceleró la motosierra, recortó fuerte el gasto primario y demoró distintas transferencias.

Nota en desarrollo-.

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