El costo de la construcción subió 2,5% en marzo, por debajo de la inflación + Seguir en









El aumento fue consecuencia de las alzas de 1,8% en los Materiales, un 3,4% en la Mano de obra y un 1,8% en los Gastos generales, que incluyen los servicios de alquileres.

El costo de la construcción subió 2,5% en marzo, por debajo de la inflación.

El costo de la construcción subió 2,5% en marzo y se ubicó 0,9 puntos porcentuales (p.p.) debajo de la inflación de ese mes (3,4%), según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El aumento fue consecuencia de las alzas de 1,8% en los Materiales, un 3,4% en la Mano de obra y un 1,8% en los Gastos generales, que incluyen los servicios de alquileres.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hacia dentro del capítulo Mano de obra, se diferencian los trabajadores asalariados, que tuvieron aumentos del 3,9% promedio, teniendo en cuenta el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 31 de marzo de 2026, aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde marzo de 2026 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución. Por su parte, los subcontratados que tuvieron aumentos de 0,7%. En el año, acumulan aumentos de 9,3% y 4,2%, respectivamente.

Entre los materiales, los productos que más aumentaron fueron Productos de hormigón y cemento (+3,2%), Aberturas metálicas y rejas (+3,1%), Productos plásticos (+2,9%), Ladrillos y otros productos cerámicos (+2,8%), Áridos (+2,8%), Artículos sanitarios de loza (+2,8%), Piezas de carpintería (+2,7%), Pinturas y afines (+2,7%). Mientras que el único que bajó fue Hierro para la construcción (-2,5%).

Despachos de cemento El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una suba del 1,3% desestacionalizada en marzo, y se ubicó 11,1% por encima del mismo período de 2025.

Y de esta manera, en el primer trimestre del año los despachos resultaron 2,6% superiores a los realizados durante enero-marzo de 2025.

"Los despachos de insumos para la construcción residencial muestran una leve recuperación en el inicio del año, aunque todavía se ubican un 25% por debajo de los niveles de los períodos más dinámicos. Hacia adelante, si se consolida la normalización macroeconómica, esperamos una mejora gradual de la demanda durante 2026", explicaron desde Construya.

Situar Propiedades

Temas costo de la construcción