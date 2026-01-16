El dólar oficial minorista cotizó a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.453,45 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 16 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 16 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.430.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 16 de enero
El dólar blue cotizó a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 16 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.517,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,1%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 16 de enero
El dólar MEP cotiza a $1.471,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 16 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 16 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,42, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 16 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s94.734, según Binance.
