Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 16 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.453,45 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.430.

El dólar blue cotizó a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.517,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,1% .

El dólar MEP cotiza a $1.471,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 16 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 16 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,42, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 16 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s94.734, según Binance.