Las 3 opciones de inversión para sacarle rendimiento a tus dólares en 2026

Con el dólar guardado no alcanza: tres alternativas con distintos plazos y riesgos para que tus ahorros rindan sin quedar inmovilizados.

En 2026, elegir bien el instrumento puede marcar la diferencia entre esperar y potenciar tus dólares. Imagen: Freepik

En 2026, dejar el dólar quieto suele dar una falsa sensación de calma: la clave pasa por el equilibrio entre riesgo y liquidez, una idea básica de finanzas personales que ayuda a decidir sin improvisar. Con esa brújula, aparecen alternativas que evitan inmovilizar los billetes por demasiado tiempo.

En los bancos, algunos plazos fijos en moneda estadounidense ofrecen tasas más altas, pero suelen exigir un plazo largo para acceder al mejor rendimiento. Por eso, muchos ahorristas miran instrumentos del mercado que combinan disponibilidad y una renta posible, aun cuando asumen distintos niveles de riesgo.

computadora Entre liquidez y rendimiento, hay opciones para cada perfil: desde instrumentos de corto plazo hasta alternativas que dependen del emisor. Freepik Las alternativas para potenciar tus dólares Si el objetivo es que el dinero “trabaje” sin quedar atado a un año entero, el mercado ofrece caminos con perfiles bien distintos. Hay opciones de corto plazo para el día a día, alternativas intermedias que mezclan activos y herramientas de largo aliento que dependen más del desempeño de una empresa.

El punto en común es simple: a mayor expectativa de rendimiento, suele aparecer más volatilidad o riesgo. Por eso conviene elegir según el horizonte (semanas, meses o años) y la tolerancia a los vaivenes, en lugar de perseguir una tasa sin mirar las condiciones.

Cauciones en dólares Las cauciones en dólares funcionan como una opción bien conservadora para mover el dinero en plazos cortos. En la práctica, se parecen a una caja de ahorro con una remuneración mínima y sirven para estacionar fondos cuando querés tenerlos a mano.

Su principal atractivo es la liquidez, pero el retorno es bajo: la renta suele ubicarse entre 0,2% y 0,3% anual, en niveles parecidos a lo que pagan algunos bancos por depósitos en dólares a plazos cortos. Es una alternativa útil para administrar el día a día, no para buscar grandes saltos. FCI (money market) Los fondos comunes de inversión (FCI) tipo money market en dólares apuntan a un equilibrio: invierten una parte en cauciones y otra en obligaciones negociables de empresas de primera línea. La idea es sumar diversificación con un manejo relativamente simple para el inversor. Como referencia, un fondo de renta en dólares de Consultatio mostró un rendimiento cercano al 8% durante el año anterior, según información publicada por la propia compañía. De todos modos, ese desempeño no garantiza resultados futuros: el valor de un FCI puede variar y depende de la composición del portafolio. Obligaciones Negociables Las obligaciones negociables (ON) son instrumentos más de largo plazo y están atadas al riesgo de quien emite: una empresa o un banco. A cambio, suelen ofrecer rendimientos mayores que las alternativas más conservadoras, aunque exigen aceptar el riesgo propio del sector y del emisor. En general, el rendimiento de las ON en dólares ronda el 7,5% anual, con algunos casos por encima de ese nivel en compañías fuera del panel líder. En el mercado aparecen ejemplos con distintos vencimientos y tasas, como emisiones de YPF, Telecom y Mastellone, con rendimientos que varían según el plazo y el riesgo asociado.

