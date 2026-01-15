Masivo corte de luz en el AMBA afectó a más de medio millón de usuarios: las empresas están normalizando el servicio

Una sorpresiva interrupción del servicio eléctrico afecta a miles de usuarios de Edesur y Edenor. Fue una falla en la subestación en Morón que provocó el desenganche de las 4 líneas de 220 kv. Cientos de semáforos dejaron de funcionar. Se afectó al subte y aeroparque.

Una sorpresiva interrupción del servicio eléctrico en medio de altas temperaturas de verano afectó a más de medio millón de usuarios de Edesur y Edenor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por el corte de luz salieron de funcionamiento cientos de semáforos porteños, se interrumpió el servicio en la línea D de subte y la línea H funciona con demoras. También se vieron afectadas temporalmente las operaciones de las líneas de trenes electrificadas y del Aeroparque Jorge Newbery.

Según reportes recibidos por Energy Report , el corte de luz afecta a vecinos de Recoleta, microcentro, Caballito, Palermo, Paternal, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Villa Crespo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en localidades como Castelar y Morón , en la zona oeste del conurbano bonaerense, y del norte en San Martín, Tigre y San Fernando.

"Fue una falla en la subestación de Edenor en Morón, lo que provocó el desenganche de las cuatro líneas de alta tensión de 220 kV" , explicaron fuentes oficiales a este medio.

Las fuentes consultadas indicaron a que a las 14:45 salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV Morón - Rodríguez de Edenor, lo que generó una pérdida de 3.000 MW aproximadamente.

Desde la distribuidora eléctrica Edenor confirmaron los inconvenientes en el servicio en la zona norte del Gran Buenos Aires y en CABA. "Un corte de energía eléctrica en zona norte por alta tensión afecta varias subestaciones" , informaron oficialmente desde la empresa, y agregaron que iniciaron un proceso de trasmisión de energía de emergencia con grupos electrógenos y UPS, lo que en principio serviría para normalizar el servicio.

Cuántos usuarios se quedaron sin electricidad

Desde Edenor informaron que ya comenzó a reestablecer lentamente el servicio en los hogares y comercios. "Para las 15.30 ya se normalizó el servicio de electricidad a unos 400.000 usuarios", aseguraron. Según pudo saber Energy Report, todavía quedan sin luz unos 123.000 usuarios de Edesur.

Ante la consulta de los motivos de la salida de funcionamiento de las líneas de alta tensión, las fuentes revelaron que se inició una investigación preliminar junto al c, que con colaboración de Edenor indagan en los motivos y las causas del corte.

Masivo apagón: trenes sin servicio en el AMBA

Línea Roca: Normal

Línea Sarmiento: Normal

Línea San Martín: con demoras por falta de suministro

Línea Belgrano Sur: Normal

Línea Mitre: ramales Suárez y Mitre interrumpidos

Tren de la Costa: interrumpido