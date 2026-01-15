El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas y un aviso a muy corto plazo por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo en el AMBA. En el conurbano bonaerense ya comenzó el diluvio y se registraron inundaciones.
Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: diluvio en el conurbano, inundaciones y vuelos demorados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó las alertas por lluvias intensas, en medio de un masivo corte de luz en la capital.
-
Se confirmó el eclipse solar más largo del siglo para el 2027, ¿por qué se dará este fenómeno y cómo será?
-
Cuánto sale un kit de camping: precios y todo lo que necesitás
En una jornada marcada por un caótico apagón masivo en la capital, comenzó una intensa lluvia que despertó un aviso del ente metereológico. Además, en Aeroparque hay vuelos demorados y cancelaciones.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", señalo el SMN.
Si bien en CABA llovió, se trató de un diluvio normal, a diferencia de algunos puntos de la Provincia de Buenos Aires como La Plata, donde llegaron a caer hasta casi 20 milímetros.
Además, advirtió que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".
Producto de la caída del agua, la temperatura llegó a descender 11 grados en algunas áreas del conurbano, en un día en el que el SMN había decretado una alerta por el calor en la zona.
Masivo corte de luz en el AMBA afectó a cerca de un millón de usuarios: las empresas están normalizando el servicio
Una sorpresiva interrupción del servicio eléctrico en medio de altas temperaturas de verano afectó a más de medio millón de usuarios de Edesur y Edenor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El servicio ya comenzó a ser restablecido, pero aún restan 251.752 hogares sin luz en Edenor y 31.751 en Edesur.
Por el corte de luz salieron de funcionamiento cientos de semáforos porteños, se interrumpió el servicio en la línea D de subte y la línea H funciona con demoras. También se vieron afectadas temporalmente las operaciones de las líneas de trenes electrificadas y del Aeroparque Jorge Newbery.
Según reportes recibidos por Energy Report, el corte de luz afecta a vecinos de Recoleta, microcentro, Caballito, Palermo, Paternal, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Villa Crespo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en localidades como Castelar y Morón, en la zona oeste del conurbano bonaerense, y del norte en San Martín, Tigre y San Fernando.
Dejá tu comentario