Corina Machado se reunió con Donald Trump y aseguró que cuenta con su apoyo "para la libertad de Venezuela"

Después del encuentro, la referente de la oposición venezolana se dirigió al Congreso para dialogar con senadores tanto demócratas como republicanos.

Después de más de dos horas, finalizó la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado . Una vez terminado el almuerzo en la Casa Blanca, la ganadora del Premio Nóbel de la Paz , celebró: “Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela ”. Del encuentro también participó el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Creo que el Presidente entiende muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela y comprende plenamente el potencial de nuestro país como un aliado fuerte de Estados Unidos ”, destacó la líder opositora y agregó que el mandatario está "profundamente preocupado por la seguridad" del país.

Finalmente, agradeció "la oportunidad de transmitir lo que el pueblo venezolano está viviendo en este momento” e insistió en la importancia de recibir apoyo internacional en un contexto de emergencia humanitaria en Venezuela.

Según informaron, Machado entregó una medalla conmemorativa y una placa del Nobel de la Paz a Trump, un gesto simbólico. Luego de la incursión de Estados Unidos a Venezuela, trascendió que la distancia del mandatario con la referente opositora se debía al galardón, ya que consideraba que él tenía que ganarlo. Sin embargo, el mandatario posteriormente desestimó estas versiones aunque sentenció: "No debería haberlo ganado, pero eso no tiene nada que ver con mi decisión".

Luego, Machado se dirigió al Congreso de Estados Unidos para reunirse con senadores demócratas y republicanos. Se espera que cerca de las 21 (hora de Argentina) de una conferencia de prensa para dar detalles de ambos encuentros.

En la antesala de la reunión, la líder opositora desarrolló una intensa agenda internacional que incluyó una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, donde buscó reforzar el respaldo diplomático a la causa de los detenidos y fortalecer su posicionamiento como figura central de la oposición venezolana en esta nueva etapa política.

Machado busca ganar terreno en Washington tras el espaldarazo de Trump

La reunión se produjo en un escenario de vacío de poder, luego de que el chavismo designara a Delcy Rodríguez como presidenta, mientras Washington asumió un rol central en las negociaciones sobre el futuro institucional del país. Para la administración Trump, el encuentro representa una instancia clave para evaluar alternativas de estabilidad y gobernabilidad en medio de una crisis económica y social profunda.

Si bien antes de la incursión militar a Venezuela, Trump había expresado su respaldo a Machado, una vez que Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro, sostuvo que la líder opositora “no tiene el apoyo interno ni el respeto” necesarios para conducir el futuro del país latinoamericano. Además, en las últimas horas ratificó que mantiene un buen vínculo con la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a quien calificó como "una persona fantástica".

Este jueves, horas antes del comienzo del encuentro, la administración republicana ratificó su postura sobre una posible conducción de Machado. La portavoz oficial Karoline Leavitt, tras ser consultada sobre si Trump había cambiado de posición sobre ganadora del Nobel de la Paz, afirmó que la del mandatario "fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".

De todas formas, destacó el rol de Machado como referente de la oposición venezolana: "Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela", sostuvo la funcionaria trumpista.

Respecto al vínculo con la actual administración venezolana, la portavoz del gobierno celebró: "Fueron extremadamente cooperativos. Hasta el momento, cumplieron con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo pudieron constatar".