El BCRA compró dólares por novena rueda seguida, pero las reservas cayeron tras pagos por u$s100 millones a organismos

La autoridad monetaria ya sumó u$s562 millones desde la semana pasada. La cifra superó ampliamente al 5% del volumen del MLC.

El BCRA compró dólares, pero las reservas cayeron.

El Banco Central (BCRA) compró dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por novena jornada consecutiva este jueves, algo que no sucedía desde el primer trimestre de 2025. Aun así, las reservas cayeron por pagos de deuda a organismos internacionales.

La autoridad monetaria informó que terminó su participación en el MLC con un saldo positivo de u$s47 millones. De este modo, desde la semana pasada ya acumuló u$s562 millones, un monto que supera ampliamente al 5% del volumen de mercado que la entidad había anticipado que iba a adquirir, para evitar agregar volatilidad a la cotización del "billete verde".

La cifra fue celebrada por las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, destacó Julie Kozack, la portavoz del organismo.

El dólar cayó y el BCRA compró en el MLC, pero las reservas cayeron Sin embargo, las reservas brutas internacionales cedieron u$s71 millones en esta jornada, hasta los u$s44.646 millones. Fuentes oficiales explicaron que la merma se produjo tras pagos al BID y al Banco Mundial por cerca de u$s100 millones, cifra que fue amortiguada parcialmente por el efecto favorable de una suba en las cotizaciones.

Desde el BCRA explicaron que no todas las compras impactan de manera directa en las reservas, ya que depende del origen de los dólares: aquellos que ya estaban depositados en el sistema pasan de reservas brutas a netas, mientras que solo los flujos provenientes del exterior incrementan el stock total.

En este marco, el tipo de cambio oficial mayorista operó a $1.441, lo cual significó un retroceso del 0,8%, el más profundo desde el 17 de noviembre. De este modo, el tipo de cambio quedó a 7,2% por debajo del techo de la banda (actualmente ubicado en $1.544,4), brecha máxima también en dos meses. El volumen operado en el MLC alcanzó los u$s410 millones, un monto muy por encima del observado en la jornada previa.

Temas Dólar