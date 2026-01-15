Se calienta el carry trade en el verano: con suba de tasas y dólar estable, crece el apetito por inversiones en pesos

Con liquidez acotada, las tasas siguen recalentadas, especialmente tras la última licitación, en la que el Tesoro debió pagar un premio para lograr un rollover alto ante el magro saldo en el BCRA. En paralelo, el dólar estable vuelve a activar las estrategias de carry trade.

El Gobierno ya lo admitió: prefiere un dólar estable, aunque eso implique tasas altas y volátiles. En la última licitación de deuda en pesos, el Tesoro necesitaba un rollover muy alto y así lo logró. al renovar el 98% de los vencimientos. Sin embargo, no lo consiguió sin convalidar tasas efectivas mensuales (TEM) de hasta 3,35% para letras de 42 días .

Paralelamente, para sostener el dólar virtualmente “planchado” , si bien la compra de reservas podría presionar su cotización, el Banco Central se garantiza absorber esos pesos por otras vías y mantener la plaza con baja liquidez . Cuando todas estas variables confluyen, aparece nuevamente la posibilidad de hacer estrategias de carry trade .

El Central compró un acumulado de u$s562 millones en el Mercado Libre Cambios (MLC) en las últimas nueve ruedas pero, como “ los pesos que inyecta por esa vía los retira vendiendo Lelink , los pasivos remunerados del BCRA cayeron a apenas $0,03 billones y esta semana las tasas en pesos a un día alcanzaron nuevos máximos en lo que va del año”, explicó la consultora 1816 . “Con la tasa de caución a un día en 38% TNA y la de pases entre bancos en 46% , el rollover del Tesoro fue un muy alto 98% , pero no sin convalidar tasas de 3,35% TEM en la Lecap a 42 días ”, agregó.

En charla con este medio, el economista José Ignacio Bano resaltó que hubo un conjunto de factores que hicieron que las tasas estén muy altas . “ Se retrajo mucho la liquidez con las compras de dólares que hizo el Tesoro para la deuda, después volvieron a inyectar algo de pesos, pero en general hay iliquidez en el sistema . Eso explica las tasas altas en pesos . Además, la tasa de inflación fue sorprendentemente alta , y eso también convalida que las tasas sean positivas . Las Lecap que rendían 2,7% ahora están arriba del 3% ”.

Alejandro Bianchi , fundador de AsesorDeInversiones.com , en diálogo con Ámbito , opinó acerca de si este momento es una oportunidad de entrada : “ Sí , hoy con tasas que llegan al 40% en algunos casos como S30A6 y S29Y6 , hay un colchón bastante grande como para hacer algo de carry , considerando que eso da una tasa real superior al 16% anual y que hay cierto hedge con la banda superior del esquema cambiario (es decir, una cobertura parcial ante una eventual suba del tipo de cambio), más allá de que en los primeros meses corra al 2,5% y 2,8% ”.

En la misma sintonía, Gabriel Bagattini, asesor financiero y creador de Finanzas con Gabriel, agregó: “Con tasas reales nuevamente elevadas y un tipo de cambio relativamente estable, el carry trade vuelve a aparecer como una estrategia posible en el corto plazo. Para el inversor, la tentación está en capturar rendimientos en pesos muy altos frente a un dólar que, por ahora, muestra menor volatilidad”.

No es para todos: en qué contextos se recomienda y en cuáles no

Bagattini advirtió que esta estrategia no está libre de riesgos. “El carry trade funciona mientras se mantenga la estabilidad cambiaria y la confianza en el programa económico. Cualquier cambio en expectativas, ya sea por factores políticos, fiscales o externos, puede generar una corrección abrupta del tipo de cambio que licúe rápidamente las ganancias obtenidas por tasa”, amplió.

Por eso, recomendó en qué situación hacer uso del carry trade: “Sólo puede tener sentido como una estrategia táctica, de corto plazo y con una gestión muy activa del riesgo, no como una decisión estructural de inversión”. Y agregó que, para perfiles conservadores o de largo plazo, es fundamental “priorizar la diversificación y no depender exclusivamente de un escenario de dólar planchado”.

A su vez, Bano advirtió que el carry trade podría verse afectado principalmente por una suba del tipo de cambio o por una caída en el precio de los activos en los que se invierte. Sin embargo, señaló que ese escenario hoy no parece inminente: el dólar se mantiene estable y el Banco Central acumula compras por unos u$s562 millones en lo que va del año, con una fuerte intervención en la jornada del miércoles (u$s187 millones).

A ese panorama, se suman otras expectativas favorables por el ingreso de divisas, impulsadas por la emisión de Obligaciones Negociables (que fortalecen las reservas brutas, no las netas), el superávit comercial, el aporte del sector energético y el desempeño esperado de la cosecha.

“Realmente este período, en el que estamos entrando, es un poco más calmo, y da la sensación de que el dólar no sería un obstáculo”, amplió.

Por último, expresó que el otro principal riesgo para el carry trade, además del tipo de cambio, sería una eventual caída en el precio de los activos en los que se invierte, especialmente las Lecap. Una suba de tasas implicaría una baja en el valor de estos instrumentos. El foco, advirtió, debe estar puesto en la evolución de la inflación, que acumula siete meses consecutivos de suba, un dato que genera preocupación y que será clave de monitorear.