Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial en mínimos del mes. bcra banco central dolar reservas

El dólar oficial opera a $1.293,78 para la compra y a $1.350,82 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 26 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.337.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 26 de septiembre El dólar blue se vende a $1.405 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 5,1%.

Valor del MEP hoy, viernes 26 de septiembre El dólar MEP opera a $1360,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 26 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.402,49 y la brecha con el dólar oficial es de 4,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,05, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.808, según Binance.