El dólar oficial opera a $1.293,78 para la compra y a $1.350,82 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 26 de septiembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este viernes 26 de septiembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 26 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.337.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar blue se vende a $1.405 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 5,1%.
Valor del MEP hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar MEP opera a $1360,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.402,49 y la brecha con el dólar oficial es de 4,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,05, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.808, según Binance.
